Le match France-Irak, programmé lundi soir au Lincoln Financial Field de Philadelphie pour la 3ᵉ journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, pourrait être interrompu pendant plusieurs heures en raison de violents orages attendus.

Selon la chaîne américaine « CBS News », qui a diffusé une alerte météo urgente pour la ville et ses environs, de fortes pluies orageuses sont attendues entre 14 h et 19 h, heure locale, soit précisément pendant la fenêtre prévue pour le coup d’envoi et la rencontre.

La chaîne prévient que « de nombreux orages devraient s’intensifier, accompagnés de vents violents et d’éclairs puissants, avec un risque de tornades isolées », un cocktail météorologique susceptible de perturber gravement la rencontre.

Bien que la Fédération internationale de football (FIFA) organise le tournoi, elle ne peut pas intervenir dans le protocole que les autorités américaines appliqueront : les réglementations fédérales prévalent et le Lincoln Financial Field n’est pas doté d’un toit rétractable.

La réglementation américaine est claire : dès qu’un éclair est détecté dans un rayon de 13 kilomètres autour de l’enceinte, la rencontre est immédiatement interrompue, le public doit être évacué et les joueurs doivent regagner immédiatement les vestiaires. Aucun autre orage ne doit être détecté pendant au moins trente minutes avant la reprise, et le chronomètre de la rencontre est alors remis à zéro si les conditions se dégradent à nouveau.

Aux États-Unis, une rencontre peut être suspendue aussi longtemps que nécessaire, comme l’a montré la Coupe du monde des clubs 2025, où six matchs ont été reportés, dont le huitième de finale Chelsea-Benfica (4-1 après prolongation), qui s’est achevée 4 heures et 38 minutes après le coup d’envoi en raison d’une série d’interruptions liées aux orages.

Le Service météorologique national américain prévoit de déployer des équipes dans chaque ville hôte pour surveiller les risques en temps réel et faciliter des décisions rapides : suspension du match, évacuation du stade ou reprise du jeu. En cas d’orages violents, elle préconise même d’envisager l’annulation, le report ou, si possible, le transfert du match dans un lieu couvert.

Le règlement de la Coupe du monde prévoit uniquement les conditions météorologiques comme motif d’interruption ou de fermeture du toit. L’article 20 stipule : « Si la rencontre a commencé et que le toit est ouvert, si le temps se détériore notablement après le coup d’envoi, l’arbitre, en accord avec le directeur de match de la FIFA, peut ordonner la fermeture du toit », une disposition qui ne concerne évidemment pas le stade de Philadelphie, entièrement découvert.

Orages et chaleur intense demeurent des facteurs clés pour les organisateurs, qui ont tiré les enseignements de la Coupe du monde des clubs pour élaborer leurs protocoles. Les spectateurs comme les joueurs doivent donc s’armer de patience, surtout ceux qui comptent suivre la rencontre tard dans la nuit.