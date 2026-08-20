Une nouvelle vague d’entraîneurs pourrait rendre la course au titre de Premier League 2026/27 très imprévisible

La saison 2026-2027 de Premier League débute ce week-end et il n’est pas surprenant que les supporters du monde entier commencent déjà à s’enflammer à l’idée de ce que ce nouvel exercice pourrait offrir. Avec trois des clubs du traditionnel top 6, Chelsea, Liverpool et Manchester City, qui ont tous nommé de nouveaux entraîneurs principaux aux philosophies footballistiques contrastées, centrées autour du pressing, du contrôle et de la domination, cette nouvelle saison s’annonce comme un véritable régal tactique.

Coïncidence, la dernière fois que la Premier League a connu une vague de nominations enthousiasmantes sur les bancs remonte à exactement 10 ans, lors de la saison 2016-2017, après les arrivées de Pep Guardiola à Manchester City, de Jose Mourinho à Manchester United et d’Antonio Conte à Chelsea. Ce sera aussi la première saison sans Pep Guardiola en Premier League, exactement une décennie après sa nomination à Manchester City, l’Espagnol ayant remporté six des 10 titres de champion pour lesquels il a lutté, soit un taux de réussite de 60 %. Ses six titres ont été remportés sur une période de sept ans, avec une série sans précédent de quatre sacres consécutifs en championnat entre 2021 et 2024. Les clubs rivaux seront certainement ravis de voir son départ enfin confirmé.

Cette nouvelle campagne a désormais ouvert la porte à un club du top 6 pour s’affirmer et potentiellement dominer, Arsenal de Mikel Arteta étant le favori pour conserver le titre remporté la saison dernière. C’est une hypothèse logique, car Arsenal dispose de l’effectif le plus stable, aussi bien sur le plan des joueurs que tactiquement, est le champion en titre et, surtout, les autres clubs du top 6 traversent eux aussi une période de transition avec de nouveaux entraîneurs à leur tête. La récente victoire 3-0 d’Arsenal contre le Manchester City de Maresca lors du Community Shield a dissipé le moindre doute sur ses intentions cette saison, les Gunners ayant à peine eu besoin de monter en régime pour se défaire du dauphin de l’an dernier.

Cependant, un autre club du top 6 pourrait lutter pour le titre en raison de l’impact de la Coupe du monde 2026 sur la forme physique et la fatigue des joueurs. Avec Saliba et Timber déjà absents pour le début de saison, et plusieurs joueurs de retour du tournoi, la profondeur d’effectif d’Arsenal pourrait être mise à rude épreuve. Par conséquent, Arteta pourrait donner la priorité à l’UEFA Champions League, surtout après avoir perdu de justesse la finale de la saison dernière contre le PSG lors d’une douloureuse séance de tirs au but. Arsenal sera optimiste à l’idée de pouvoir aller un cran plus loin cette saison dans sa quête de devenir enfin champion d’Europe pour la première fois de son histoire.

L’absence de football européen pour des entraîneurs comme Xabi Alonso à Chelsea et Roberto De Zerbi chez le rival londonien Tottenham pourrait créer un avantage injuste pour les deux équipes, car ce sont deux entraîneurs de principes qui chercheront à tirer parti du temps supplémentaire sur le terrain d’entraînement, sans déplacements européens en milieu de semaine pour les perturber, ce qui pourrait potentiellement accélérer leurs projets. Dans le cas de Chelsea, la dernière fois que le club a remporté le titre de champion remonte à exactement 10 ans, lors de la saison 2016-2017, pour la première saison d’Antonio Conte, alors que Chelsea venait de terminer 10e la saison précédente, sans distractions européennes, une situation étrangement similaire à celle dans laquelle Xabi Alonso s’apprête à arriver, avec un Chelsea qui a lui aussi terminé 10e la saison dernière. En clair, le club londonien s’est déjà retrouvé dans cette situation et en a tiré le maximum à son avantage, il n’y a donc aucune raison de suggérer que l’histoire ne puisse pas se répéter si les astres s’alignent à nouveau parfaitement.

Mais les changements d’entraîneur ne sont pas la seule raison pour laquelle la saison 2026-2027 pourrait être fascinante sur le plan tactique, car le championnat lui-même semble entrer dans un nouveau cycle tactique. En se replongeant dans la Premier League 2025-2026, plusieurs tendances se sont dégagées. Les tendances tactiques de la saison passée ont massivement tourné autour du jeu direct, de la domination sur phases arrêtées et du pressing orienté sur l’homme, tous ayant été déterminants.

Concernant le jeu direct, la plupart des équipes se sont senties plus à l’aise pour contourner la première phase du pressing plutôt que de s’obstiner à le traverser par le jeu. Cela s’est traduit par davantage de longs dégagements du gardien, davantage d’attaques directes, davantage de duels aériens et une plus grande volonté de sacrifier la possession au profit du territoire. Le pressing orienté sur l’homme est devenu si répandu que relancer court depuis le gardien exposait l’équipe en possession au danger, si bien que passer au-dessus du pressing était un moyen de le contourner. Les équipes semblaient de plus en plus intéressées par une possession efficace plutôt que par une possession maximale, et le championnat affichait une moyenne d’environ 713 passes réussies par match, soit une baisse de 4,68 % par rapport à 2024-2025 et de 8,59 % par rapport au record établi deux saisons plus tôt.

En conséquence, les avant-centres traditionnels sont redevenus de plus en plus précieux. Haaland est resté la référence, mais le championnat a aussi vu de très bonnes saisons de la part de joueurs comme Igor Thiago, Calvert-Lewin, Welbeck et d’autres évoluant dans des rôles d’attaquant plus traditionnels, et il ne s’agissait pas seulement des buts. Ils offraient aussi une solution aérienne pour contourner le pressing lorsque leurs gardiens allongeaient, en fixant les défenseurs centraux, en occupant la surface et en pesant sur les phases arrêtées. À un moment de la saison, le championnat se dirigeait vers sa plus forte proportion de buts de la tête jamais enregistrée, avec 21,3 % des buts inscrits de la tête après 11 journées, contre 15,6 % la saison précédente.

Une grande tendance tactique a été le fait que les phases arrêtées sont devenues une arme encore plus importante, les équipes traitant les corners, les coups francs, les longues touches et les touches longues jouées près de la surface comme des phases offensives préparées, plutôt que comme de simples moyens de remettre le ballon en jeu. Les longues touches ont été particulièrement frappantes. Opta a constaté que 14 buts avaient été inscrits après de longues touches en 2024-2025, le total le plus élevé jamais enregistré, et cela a contribué à déclencher une emphase encore plus grande sur cet aspect en 2025-2026. Au début de la saison 2025-2026, les équipes de Premier League affichaient une moyenne de 3,03 longues touches dans la surface adverse par match, soit presque le double du taux le plus élevé de la décennie précédente.

La question, dès lors, n’est pas de savoir si ces tendances tactiques survivront en 2026-2027, mais si la nouvelle génération d’entraîneurs de Premier League pourra trouver des moyens de les contrer. Si le jeu direct, le pressing orienté sur l’homme et la puissance sur phases arrêtées ont été parmi les caractéristiques marquantes de la saison dernière, la prochaine bataille tactique portera sur ceux qui trouveront les solutions en premier. Avec Guardiola qui n’est plus sur la ligne de touche, et Alonso, Iraola, Maresca ainsi que le reste de la nouvelle génération qui tentent d’imposer leurs philosophies au championnat, 2026-2027 pourrait être la saison qui déterminera à quoi ressemblera réellement la prochaine ère tactique de la Premier League.