Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
1. FC Köln v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Christian Guinin
Traduit par

Une nouvelle tentative cet été ? Un club de Premier League ne lâche apparemment pas l’affaire pour Said El Mala

Bundesliga
S. El Mala
M. El Mala
Mercato
Premier League
Cologne
Brighton

Le transfert de Said El Mala en Premier League a échoué de peu l’été dernier. Une nouvelle tentative se profile-t-elle ?

L'offre Ultime
MyCanal

myCANAL

✅ Le bouquet complet "Canal+ Sport" inclut nativement toutes les chaînes beIN SPORTS, ce qui vous permet de regarder 100 % de la Bundesliga sans jamais quitter la fluidité de l'interface myCANAL.

✅ En plus du championnat allemand, cet abonnement est le plus exhaustif du marché français, regroupant la Ligue des Champions, la Premier League, la Formule 1 et le Top 14 de rugby au même endroit.

✅ L'application myCANAL est largement reconnue comme la meilleure du marché, offrant une qualité d'image exceptionnelle (4K sur les grands événements) et la fonctionnalité "Mode Expert" pour suivre les statistiques en temps réel.

Prix mensuel à partir de29,99 €
Flexibilité Digitale
beIN Sports CONNECT logo

beIN Sports CONNECT

✅ L'application vous donne un accès instantané et en mobilité aux chaînes beIN SPORTS (1, 2, 3 et le bouquet Max) pour ne rater aucun match du Bayern Munich ou de Dortmund.

✅ Il s'agit d'une offre OTT (Over-The-Top) ; vous n'avez donc besoin d'aucune box internet spécifique, d'aucun opérateur TV ni de décodeur physique pour vous abonner et regarder les matchs.

✅ L'absence d'engagement vous permet de vous abonner uniquement lors des mois décisifs de la saison allemande et de résilier votre contrat en un seul clic pendant la trêve estivale.

Prix mensuel à partir de15,00 € par mois

Selon Sky, Brighton & Hove Albion n’a pas renoncé à recruter le joueur de 20 ans et reste intéressé par un transfert.

Les Seagulls voulaient déjà faire signer El Mala avant le début de la saison en cours. Ils envisageaient alors un recrutement conjoint, qui prévoyait également l’arrivée de Malek, le frère aîné d’El Mala, mais l’opération n’a finalement jamais abouti.

Le club de Premier League pourrait désormais faire une nouvelle tentative. Selon les informations de Sky, aucune approche n’est prévue cet hiver, mais la situation pourrait évoluer l’été prochain.

Brighton continuerait de suivre de près l’évolution des deux frères et enverrait régulièrement des recruteurs à Cologne pour rester informé.

Prochains matchs
GET

GET

Ligue Conférence

05 nov. 2026

BHA

BHA

KOE

KOE

Bundesliga

08 nov. 2026

B04

B04

El Mala figurait sur la liste de souhaits de nombreux clubs l’été dernier : outre les Seagulls, Brentford FC, le RB Leipzig et surtout le BVB s’intéressaient notamment à un transfert. De son côté, le 1. FC Cologne s’est montré ferme dans les négociations et réclamait une indemnité de transfert d’au moins 50 millions d’euros.

Le transfert n’a finalement pas eu lieu pour plusieurs raisons et El Mala a prolongé son contrat à Cologne. Son nouveau contrat avec l’Effzeh court jusqu’au 30 juin 2031 et ne comporterait pas de clause libératoire. Cologne peut donc négocier librement le montant du transfert du joueur de 20 ans, sans aucune pression.

1. FC Köln v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga 2026/27Getty Images

Combien de buts Said El Mala a-t-il déjà marqués cette saison ?

Contrairement à l’année dernière, El Mala fait cette saison partie des titulaires indiscutables de Cologne. En neuf apparitions toutes compétitions confondues, le joueur offensif compte déjà quatre buts et une passe décisive.

Il a également fait en octobre ses débuts en équipe nationale allemande. Lors du match de Ligue des nations contre la Serbie, le sélectionneur Jürgen Klopp a offert à El Mala ses premières minutes sous le maillot allemand.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google