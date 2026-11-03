Selon Sky, Brighton & Hove Albion n’a pas renoncé à recruter le joueur de 20 ans et reste intéressé par un transfert.

Les Seagulls voulaient déjà faire signer El Mala avant le début de la saison en cours. Ils envisageaient alors un recrutement conjoint, qui prévoyait également l’arrivée de Malek, le frère aîné d’El Mala, mais l’opération n’a finalement jamais abouti.

Le club de Premier League pourrait désormais faire une nouvelle tentative. Selon les informations de Sky, aucune approche n’est prévue cet hiver, mais la situation pourrait évoluer l’été prochain.

Brighton continuerait de suivre de près l’évolution des deux frères et enverrait régulièrement des recruteurs à Cologne pour rester informé.

El Mala figurait sur la liste de souhaits de nombreux clubs l’été dernier : outre les Seagulls, Brentford FC, le RB Leipzig et surtout le BVB s’intéressaient notamment à un transfert. De son côté, le 1. FC Cologne s’est montré ferme dans les négociations et réclamait une indemnité de transfert d’au moins 50 millions d’euros.

Le transfert n’a finalement pas eu lieu pour plusieurs raisons et El Mala a prolongé son contrat à Cologne. Son nouveau contrat avec l’Effzeh court jusqu’au 30 juin 2031 et ne comporterait pas de clause libératoire. Cologne peut donc négocier librement le montant du transfert du joueur de 20 ans, sans aucune pression.

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Combien de buts Said El Mala a-t-il déjà marqués cette saison ?

Contrairement à l’année dernière, El Mala fait cette saison partie des titulaires indiscutables de Cologne. En neuf apparitions toutes compétitions confondues, le joueur offensif compte déjà quatre buts et une passe décisive.

Il a également fait en octobre ses débuts en équipe nationale allemande. Lors du match de Ligue des nations contre la Serbie, le sélectionneur Jürgen Klopp a offert à El Mala ses premières minutes sous le maillot allemand.