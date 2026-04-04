Une nouvelle surprise marocaine stupéfie l'Union de Djeddah… Que s'est-il passé ?

Malgré la victoire difficile remportée vendredi par l'Ittihad de Djeddah face à Al-Hazm, sur le score de 1-0, lors de la 27e journée du championnat professionnel Roshen, « l'Amir » a essuyé un nouveau revers face aux Marocains.

Youssef En-Nesyri avait fait son retour sur le terrain après s'être remis d'une blessure récente, mais il n'a pas été à la hauteur des attentes.

Selon le journal saoudien « Al-Riyadiah », Youssef El-Nassiri s'est blessé lors du match contre Al-Hazm et passera un examen médical ce samedi afin de déterminer la durée de son absence et la durée du traitement.

L'absence de Al-Nassiri provoquera une nouvelle crise pour Al-Ittihad, qui souffre d'une nette baisse de résultats et d'un manque de solutions offensives.

Al-Nusairi n'a pas réussi à montrer tout son potentiel depuis son arrivée à l'Union lors du dernier mercato hivernal, puisqu'il a inscrit 4 buts et délivré une passe décisive en 10 matchs dans les différentes compétitions nationales et continentales.