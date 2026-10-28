Certains ont dû se frotter les yeux en découvrant la composition des Sky Blues face à l’AEK Athènes. Pour occuper seul la pointe de l’attaque, l’entraîneur Enzo Maresca n’avait pas choisi Erling Haaland, mais un certain Floyd Samba.

En début de semaine, Samba lui-même ne s’attendait probablement pas à entendre le mythique hymne de la Ligue des champions depuis la pelouse, titulaire à la place de la superstar norvégienne, avec un enfant qui l’accompagnait lors de l’entrée des joueurs. Haaland venait pourtant d’inscrire ses onzième et douzième buts de la saison en Premier League lors de l’écrasante victoire 5-0 contre Ipswich Town.

Pour la réception de l’AEK Athènes, le buteur figurait bien dans le groupe, mais, légèrement diminué, il est resté sur le banc pendant les 90 minutes. Comme son remplaçant Antoine Semenyo s’était blessé quelques jours plus tôt et allait manquer plusieurs semaines, le jeune homme de 17 ans a eu sa chance d’entrée. Pourtant, Samba, qui mesure 1,83 mètre, est normalement milieu de terrain axial.

Un pari risqué qui porte ses fruits : Samba n’avait encore jamais joué attaquant

Avant son remplacement à la 63e minute, il n’a certes été impliqué dans aucun but lors de la victoire 5-1 de Manchester City. Maresca s’est néanmoins montré, une fois encore, satisfait de la prestation de l’adolescent. « Les trois joueurs issus de l’académie ont été bons », a-t-il déclaré après la rencontre, saluant aussi les performances de Ryan McAidoo et Kaden Braithwaite, tous deux âgés de 18 ans et entrés en jeu. Mais c’est « surtout » Samba qui a impressionné le successeur de Pep Guardiola : il a, selon lui, « fait un bon match dans l’ensemble ».

La presse n’a pas tari d’éloges non plus. Le Manchester Evening News lui a attribué la note de sept sur dix, estimant que Samba avait livré « une bonne prestation lors d’une nouvelle grande soirée pour lui ». Car cette apparition n’était pas un coup d’éclat isolé. Il figurait déjà pour la deuxième fois dans le onze de départ cette saison, pourtant encore jeune. Sa première titularisation remontait à la mi-septembre, en Carabao Cup contre Norwich City. Déjà au poste d’attaquant.

Un choix sans doute audacieux à l’époque, mais qui s’était révélé excellent. Samba avait inscrit un doublé et Manchester City s’était largement imposé 5-0. Maresca avait d’ailleurs reconnu après coup ne l’avoir essayé à ce poste inhabituel que peu de temps auparavant. « Quand j’ai décidé, il y a trois ou quatre jours, de l’aligner en numéro neuf, je lui ai demandé s’il avait déjà joué attaquant. Il m’a répondu que non, jamais. Mais je pense qu’il peut le faire. Ce n’est certainement pas un numéro neuf, mais il a été bon. »

Le Daily Mail avait titré, avec un brin d’enthousiasme : « Une nouvelle star est née ». Un engouement autour de lui avait aussitôt éclaté sur les réseaux sociaux. Ravi, Samba avait déclaré : « Faire de tels débuts, c’est tout simplement incroyable. J’avais du mal à y croire. Ce n’est que le début, une grande carrière m’attend. »

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Peu de perspectives de temps de jeu : Samba sera-t-il prêté ?

Samba est néanmoins retourné chez les jeunes, avant de devoir attendre plus d’un mois sa troisième convocation dans le groupe professionnel. Il a ensuite réussi avec brio ses débuts dans la reine des compétitions européennes. Il avait figuré pour la première fois dans le groupe de Maresca lors de la 3e journée de Premier League, sans entrer en jeu. À l’avenir aussi, son temps de jeu devrait rester plutôt sporadique. Lors de la défaite 2-1 en championnat contre Aston Villa, ce week-end, il ne figurait de nouveau pas sur la feuille de match. En revanche, il a de bonnes chances de jouer encore quelques minutes mercredi soir, en Coupe de la Ligue contre Brighton : Haaland, le titulaire incontesté en pointe, fait partie des cinq stars de City laissées au repos et absentes du groupe.

Au plus tard avec le retour de Semenyo dans quelques semaines, ses perspectives d’obtenir d’autres minutes seront encore plus réduites. D’autant que la concurrence est énorme à son poste de prédilection, dans l’axe du milieu de terrain, avec Elliot Anderson, Ayyoub Bouaddi ou encore Enzo Fernandez. Selon Sky, un prêt cet hiver est donc envisagé, même si aucune solution ne se dessine pour le moment. Un départ définitif est en revanche exclu compte tenu de son potentiel. D’autant que le club, menacé de sanctions dans le cadre du scandale financier, fait face à un avenir incertain et risque, outre une interdiction de recrutement, jusqu’à une relégation forcée.

Né à Macclesfield, non loin de là, Samba se sent manifestement bien à Manchester. Il porte le maillot bleu ciel depuis les moins de 9 ans. Son frère aîné Tyrone évolue lui aussi au club, au poste d’ailier gauche chez les moins de 21 ans. Il s’était retrouvé une fois sur le banc en Ligue des champions la saison dernière et a encouragé son petit frère depuis les tribunes mardi dernier. Emerson, 12 ans, est un autre membre de la famille Samba sous contrat avec le club.

Floyd racontait récemment qu’Emerson et lui jouent encore régulièrement au football dans le jardin familial. « C’est très disputé », disait-il. Le benjamin, actuellement défenseur, serait agressif et, de plus, « si grand » qu’il lui arriverait « déjà à l’épaule ». Emerson veut suivre les traces de son père Christopher Samba, qui compte 171 apparitions en Premier League et a également disputé 20 matches de Bundesliga avec le Hertha BSC.

Des parallèles avec Jamal Musiala : Samba sera-t-il le prochain espoir de la sélection allemande ?

C’est dans la capitale que le robuste défenseur central a rencontré sa femme Theresa, ce dont la fédération allemande pourrait aussi se réjouir à long terme. Samba, qui a suppléé Haaland, possède en effet la nationalité allemande. Sous la direction de l’entraîneur Hanno Balitsch, il a fait ses débuts avec les moins de 19 ans allemands peu après son doublé contre Norwich, alors que ce talent très prometteur avait auparavant joué dans les équipes de jeunes des Three Lions. Outre le maillot anglais, il pourrait porter celui de la France ou, comme son père autrefois, celui du Congo.

Samba n’a bien sûr pas encore à choisir une sélection. Il veut prendre son temps. Nicolo Tresoldi en est un parfait exemple : malgré une remarquable moisson de buts, il souhaite attendre la fin de l’Euro Espoirs avec la sélection allemande avant de décider s’il jouera ou non pour l’Allemagne. L’Italie court elle aussi activement après le buteur qui, grâce à ses origines multiples, comme Samba, pourrait également jouer pour l’Argentine. Sur le terrain, Samba porte par ailleurs bien son nom, à le prendre au pied de la lettre. Qualité de dribble, toucher de balle et vision du jeu : le jeune joueur dégage une certaine touche brésilienne.

Des parallèles avec Jamal Musiala se dessinent également. Le joueur d’exception du Bayern Munich a lui aussi évolué dans des équipes de jeunes anglaises pendant son enfance. Après deux apparitions avec les moins de 16 ans allemands, il a même joué pour les moins de 17 ans et les Espoirs anglais, avant de choisir la sélection allemande en 2021. Aujourd’hui âgé de 23 ans, il a depuis porté à 46 reprises le maillot frappé de l’aigle.

L’avenir dira si Samba empruntera un chemin similaire. Beaucoup d’éléments laissent en tout cas penser que cet avenir sera prometteur.