Plus d’un a dû se frotter les yeux en découvrant la composition des Skyblues face à l’AEK Athènes. Pour occuper seul la pointe de l’attaque, l’entraîneur Enzo Maresca n’avait pas choisi Erling Haaland, mais un certain Floyd Samba.

En début de semaine, Samba lui-même ne s’attendait probablement pas à entendre le célèbre hymne de la Ligue des champions depuis la pelouse, titulaire à la place de la superstar norvégienne, avec un enfant qui l’accompagnait à son entrée sur le terrain, devant lui, ou plutôt sous son nez. Après tout, Haaland venait d’inscrire ses onzième et douzième buts de la saison en Premier League lors de la large victoire 5-0 contre Ipswich Town.

Pour la réception de l’AEK Athènes, le buteur figurait bien dans le groupe, mais, légèrement diminué, il est resté sur le banc pendant les 90 minutes. Comme sa doublure Antoine Semenyo s’était blessée quelques jours plus tôt et devait être absente plusieurs semaines, le joueur de 17 ans a eu sa chance d’entrée. Pourtant, Samba est à l’origine un milieu de terrain axial.

Un pari gagnant : Samba n’avait encore jamais joué attaquant

Il n’a été impliqué directement dans aucun but de la victoire 5-1 de ManCity avant sa sortie à la 63e minute, mais Maresca s’est une nouvelle fois dit satisfait de la prestation de l’adolescent. « Les trois joueurs issus de l’académie ont été bons », a-t-il déclaré ensuite, saluant également les performances de Ryan McAidoo et Kaden Braithwaite, deux joueurs formés au club âgés de 18 ans et entrés en jeu. Samba a toutefois « particulièrement » impressionné le successeur de Pep Guardiola, qui estime qu’il a « globalement fait un bon match ».

La presse n’a pas tari d’éloges non plus. Le Manchester Evening News lui a attribué la note de sept sur dix et a salué « une bonne prestation lors d’une nouvelle grande soirée pour lui ». Car ce match n’était pas un coup d’éclat isolé. Samba avait déjà été titulaire une fois cette saison, pourtant encore jeune, à la mi-septembre contre Norwich City en Carabao Cup. Là encore, comme attaquant.

Une décision sans doute audacieuse à l’époque, mais qui s’était révélée parfaitement judicieuse. Samba avait inscrit un doublé et ManCity s’était largement imposé 5-0. Maresca avait d’ailleurs reconnu ensuite qu’il ne l’avait essayé à ce poste inhabituel que peu auparavant. « Quand j’ai décidé, il y a trois ou quatre jours, de l’aligner en numéro neuf, je lui ai demandé s’il avait déjà joué attaquant. Il m’a répondu que non, jamais. Mais je crois qu’il peut le faire. Ce n’est certainement pas un numéro neuf, mais il a été bon. »

Le Daily Mail avait titré, avec un peu d’emphase : « Une nouvelle star est née. » L’engouement autour de lui sur les réseaux sociaux avait été immédiat. Samba avait déclaré, enthousiaste : « Faire des débuts comme ça, c’est tout simplement incroyable. J’avais du mal à y croire. Ce n’est que le début, j’ai une grande carrière devant moi. »

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Peu de perspectives de temps de jeu : Samba sera-t-il prêté ?

Samba est néanmoins retourné chez les jeunes. Il a ensuite dû attendre plus d’un mois avant sa troisième convocation dans le groupe professionnel, puis a réussi avec brio ses débuts dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Il avait figuré pour la première fois dans le groupe de Maresca lors de la 3e journée de Premier League, sans entrer en jeu. À l’avenir aussi, son temps de jeu devrait rester plutôt sporadique. Lors de la défaite 2-1 en championnat contre Aston Villa ce week-end, son nom ne figurait de nouveau pas sur la feuille de match. En revanche, il a de bonnes chances d’obtenir encore des minutes mercredi soir, contre Brighton en Coupe de la Ligue : Haaland, titulaire incontesté en attaque, fait partie des cinq stars de City laissées au repos et absentes du groupe.

Les perspectives de nouvelles apparitions seront encore moins bonnes au retour de Semenyo, dans quelques semaines. D’autant que la concurrence à son poste de prédilection, dans l’axe du milieu de terrain, est considérable, avec Elliot Anderson, Ayyoub Bouaddi ou encore Enzo Fernandez. Selon Sky, un prêt cet hiver fait donc partie des possibilités envisagées, même si aucune solution ne semble se dessiner pour l’instant. Un départ définitif n’est en revanche pas à l’ordre du jour, compte tenu de son potentiel. D’autant que le club fait face à un avenir incertain en raison des sanctions qui le menacent dans le cadre du scandale financier : outre une interdiction de recrutement, il doit même envisager une relégation forcée.

Samba, né à Macclesfield, non loin de là, se sent visiblement bien à Manchester. Il porte le maillot bleu ciel depuis les U9. Son frère aîné Tyrone évolue en outre au poste d’ailier gauche avec les U21. Il avait été sur le banc une fois en Ligue des champions la saison dernière et a encouragé son petit frère depuis les tribunes mardi dernier. Emerson, âgé de douze ans, est lui aussi sous contrat avec le club.

Floyd racontait récemment qu’ils jouent encore régulièrement tous les deux au football dans le jardin familial. « Là, ça joue dur », a-t-il expliqué. Le petit dernier, actuellement défenseur, serait agressif et déjà « tellement grand » qu’il lui arrive « à l’épaule ». Emerson veut suivre les traces de son père Christopher Samba, qui compte 171 apparitions en Premier League et a également disputé 20 matches de Bundesliga avec le Hertha BSC.

Des parallèles avec Jamal Musiala : Samba sera-t-il le prochain espoir de la DFB ?

C’est dans la capitale que le robuste défenseur central a rencontré sa femme Theresa, ce dont la DFB pourrait aussi se réjouir durablement. Samba, qui a suppléé Haaland, possède ainsi la nationalité allemande. Sous les ordres du sélectionneur Hanno Balitsch, il a fait ses débuts avec la sélection U19 peu après son doublé contre Norwich, alors que ce talent très prometteur avait auparavant joué avec les équipes de jeunes des Three Lions. Outre le maillot anglais, il pourrait aussi porter celui de la France ou, comme son père autrefois, celui du Congo.

Samba n’a bien sûr pas encore à choisir une sélection. Il souhaite encore prendre son temps. Nicolo Tresoldi en est un exemple : malgré son remarquable total de buts, il veut attendre la fin de l’Euro U21 avec la sélection de la DFB pour décider s’il jouera ou non pour l’Allemagne. L’Italie courtise elle aussi activement ce buteur qui, du fait de ses origines multiples, comparables à celles de Samba, pourrait également jouer pour l’Argentine. Samba fait par ailleurs honneur à son nom de famille, si on le prend au pied de la lettre. Qualité de dribble, toucher de balle et vision du jeu : sur le terrain, le jeune joueur affiche un certain flair brésilien.

Des parallèles avec Jamal Musiala se dessinent également. Le joueur d’exception du Bayern Munich a lui aussi évolué dans des équipes de jeunes anglaises durant son enfance. Après deux matches avec les U16 allemands, il a même encore joué pour les U17 et les U21 de l’Angleterre, avant que celui qui a aujourd’hui 23 ans ne choisisse la DFB en 2021. Depuis, il a porté 46 fois le maillot frappé de l’aigle.

L’avenir dira si Samba suivra une voie semblable. Tout porte en tout cas à croire qu’il sera prometteur.