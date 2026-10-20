Comme le rapporte Sky, Fabian Bredlow a été proposé au club le plus titré d’Allemagne. Selon la chaîne, un premier échange aurait déjà eu lieu entre les deux parties.

Le contrat de Bredlow expire à la fin de la saison, ce qui permettrait théoriquement au Bayern de le recruter sans indemnité de transfert. Il existerait toutefois une clause prévoyant une prolongation automatique de son contrat après un nombre déterminé d’apparitions. Le rapport ne précise pas ce nombre. Une chose est sûre : Bredlow a déjà disputé plusieurs matches depuis le début de la saison et devrait encore en jouer d’autres.

En Bundesliga, Bredlow a gardé les buts lors des quatre premières rencontres pour remplacer Dennis Seimen, blessé. Malgré le retour de ce talent très prometteur, il a aussi joué récemment en Ligue des champions. L’entraîneur Sebastian Hoeneß avait auparavant annoncé un système d’alternance afin de soulager Seimen et de récompenser Bredlow pour ses prestations parfois exceptionnelles.

Compte tenu de sa situation contractuelle, d’autres clubs s’intéressent toutefois aussi à Bredlow, selon Sky. Le gardien défend les buts du club souabe depuis 2019 et a également occupé le rôle de numéro deux au cours des années précédentes, dont trois derrière Alexander Nübel, prêté par le Bayern. Il serait question de « plusieurs demandes de renseignements ».

Pourquoi le Bayern Munich cherche-t-il un nouveau gardien ?

Le joueur de 31 ans correspondrait en outre au profil que rechercherait le Bayern. Le club souhaite recruter un gardien expérimenté, capable d’épauler Urbig, disponible à moindre coût et doté aussi de certaines qualités balle au pied. Si ce dernier aspect ne figure pas parmi les grands points forts de Bredlow, celui-ci est néanmoins considéré comme rassurant avec le ballon.

Le Bayern a par ailleurs déjà fait de bonnes expériences avec des gardiens venus de Stuttgart. Le recrutement de Sven Ulreich à l’été 2015, alors qu’il était même titulaire indiscutable au VfB Stuttgart, s’est révélé être une excellente affaire. Chaque fois que Manuel Neuer était indisponible, Ulreich s’est montré très fiable, à quelques rares exceptions près. À tel point que cette belle histoire se poursuit encore aujourd’hui, après une interruption d’un an lors de la saison 2020/21, durant laquelle il a rejoint le HSV. L’été prochain, beaucoup d’éléments laissent toutefois penser que le gardien, désormais âgé de 38 ans, mettra un terme à sa carrière.

Il pourrait en aller de même pour Manuel Neuer. Ces dernières semaines et ces derniers mois, le vétéran de 40 ans a laissé entendre à plusieurs reprises qu’il pourrait raccrocher les gants après cette saison. Neuer reste pour l’instant le numéro un, mais il laisse régulièrement sa place à Urbig pour faciliter la transition.

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Bayern Munich : quels autres gardiens figurent parmi les candidats ?

Outre Bredlow, plusieurs autres gardiens sur le marché pourraient apporter leur expérience au joueur de 23 ans. Un intérêt pour Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Bernd Leno (Fulham FC) et Marvin Schäbe (1. FC Cologne) avait déjà été évoqué récemment. Début octobre, Sky a également dévoilé une liste de gardiens connus qui figureraient parmi les pistes étudiées à la Säbener Straße. La chaîne payante a cité Koen Casteels (Al-Qadsiah), Kevin Trapp (Paris FC), Frederik Rönnow (Union Berlin), Lukas Hradecky (AS Monaco), Nick Pope (Newcastle United), Juan Musso (Atlético de Madrid) et Rui Silva (Sporting).

Finn Dahmen représente également une option intéressante. Le gardien de 28 ans, convoqué par Jürgen Klopp pour son premier rassemblement en tant que sélectionneur de l’équipe nationale allemande, serait lui aussi disponible sans indemnité de transfert cet été. Le FC Augsbourg peut toutefois encore espérer le conserver.

Le FCA est son « premier interlocuteur », a récemment expliqué Dahmen : « Nous savons tous les deux ce que nous nous apportons et nous nous estimons beaucoup. C’est une décision importante pour la suite de ma carrière, à laquelle je dois bien réfléchir. »







