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Une nouvelle recrue dans l’équipe nationale néerlandaise pour la Coupe du monde ? « Il est presque plus rapide avec le ballon qu’sans. »

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C. Summerville
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Crysencio Summerville a été sélectionné pour sa première Coupe du monde avec l’équipe nationale néerlandaise, bien qu’il n’ait jamais encore porté le maillot des Oranje. Le journal De Telegraaf a sollicité plusieurs de ses anciens entraîneurs afin de recueillir leur réaction à cette bonne nouvelle.

Dirk Kuijt, qui l’a encadré au centre de formation du Feyenoord, se félicite pour le jeune homme : « Je suis très heureux pour Cry. Je reste en contact avec lui de temps en temps. Je pense que c’est un bon choix de la part de Ronald Koeman. »

« C’est un joueur qui a un petit quelque chose en plus. Cry est très rapide et son jeu est imprévisible. Ce genre de profil est très difficile à contenir pour l’adversaire », analyse Kuijt à propos de l’ailier de 24 ans de West Ham United.

Alfons Groenendijk, qui l’avait fait débuter en Eredivisie avec l’ADO Den Haag, salue son audace : « Ce petit gars a quelque chose d’audacieux dans son jeu. Il a du cran, il croit en ses propres qualités. C’est un plaisir de le regarder jouer. »

Selon l’ancien coach, le joueur s’est renforcé physiquement en Angleterre sans perdre ses qualités balle au pied. « Il possède de réels atouts : une capacité à marquer, la possibilité d’perforer depuis l’extérieur ou l’intérieur, et une vitesse fulgurante. »

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« Avec le ballon, il est presque plus rapide que sans, et son geste de passe est quasi imbloquable ; on voit encore peu ça dans le football », conclut Groenendijk.

Kuijt attend avec impatience de voir Summerville à la Coupe du monde. « Je pense que Cry va se distinguer au sein du groupe et convaincre Koeman qu’il peut compter sur lui si besoin d’un renfort en attaque. Il est prêt à assumer un rôle majeur chez les Oranje. »

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