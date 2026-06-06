Bjarne Hansen, ancien recruteur du Feyenoord, est revenu sur Instagram sur un transfert avorté du club de Rotterdam. En mars 2022, l’international suédois Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur) était sur le point de rejoindre le stade De Kuip.

Le Danois de 70 ans, qui partage régulièrement sur Instagram ses coups de cœur pour des joueurs qu’il a repérés, regrette toujours amèrement que Bergvall n’ait pas rejoint Feyenoord.

« En mars 2022, nous négocions avec Bergvall, le meilleur joueur que j’aie jamais repéré. Je l’ai découvert à quatorze ans et, en 2021, je l’ai vu jouer trente-deux fois en direct en Suède. Son arrivée était imminente lorsque Frank Arnesen, alors malade, a quitté Feyenoord », explique Hansen.

Pour illustrer ses propos, il publie une photo du joueur lors de sa visite à De Kuip et révèle qu’un maillot floqué du numéro 10 était déjà préparé.

Alors qu’il évoluait encore à l’IF Brommapojkarna, le jeune Suédois avait même effectué un stage au club néerlandais. Après le départ d’Arnesen, Dennis te Kloese a jugé les 900 000 euros réclamés trop élevés, et le Djurgårdens IF a finalement préempté le dossier.

Âgé de 20 ans, Bergvall porte désormais les couleurs de Tottenham et vaut, d’après Transfermarkt, pas moins de 35 millions d’euros. Ce mois-ci, le joueur, qui compte dix sélections avec la Suède, affrontera les Pays-Bas en Coupe du monde.

Hansen revendique aussi un rôle dans les arrivées de Marcus Pedersen, Fredrik Aursnes et Yankuba Minteh.