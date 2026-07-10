Une nouvelle mission aux côtés de Ronaldo… Jesus prend officiellement les rênes du Portugal

La Fédération portugaise de football a officialisé la nomination de Jorge Jesus au poste de sélectionneur national, en remplacement de l’Espagnol Roberto Martínez, parti après l’élimination du Portugal en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Espagne.

Le compte officiel de la sélection portugaise sur la plateforme « X » a publié une photo de Jesus, accompagnée de la légende : « Une nouvelle aventure commence aujourd’hui ».

La Fédération portugaise espère que Jesus permettra à la sélection de revenir dans la course aux grands titres, après une élimination précoce de la Coupe du monde en cours, marquée par des performances qui n’ont pas satisfait les supporters et la presse au Portugal.

Le Portugal n’a plus atteint les demi-finales de la Coupe du monde depuis 2006, même si ses principaux succès récents restent l’Euro 2016 ainsi que les deux éditions de la Ligue des Nations en 2019 et 2025.

Il arrive alors que la sélection entre dans une nouvelle ère, Cristiano Ronaldo, meilleur buteur international de l’histoire (146 réalisations en 233 matchs), ayant annoncé qu’il ne participerait plus à la Coupe du monde.

Après avoir quitté Al-Nassr, le club saoudien, à l’issue de la saison dernière, le technicien portugais va donc retrouver Ronaldo, mais cette fois sur la scène internationale, le capitaine n’ayant pas encore fixé de date pour sa retraite.

Premier test international après une longue carrière en club

L’entraîneur de 71 ans entame ainsi un nouveau chapitre après plus de trois décennies passées sur les bancs des plus grands clubs portugais, européens et sud-américains, sans oublier son passage dans le championnat saoudien.

Sur ses 36 années de carrière, il a dirigé Benfica à deux reprises, ainsi que le Sporting CP, Flamengo et Fenerbaçhe.

Ces trois dernières saisons, il a dirigé Al-Hilal puis Al-Nassr en Arabie saoudite.

Il s’agit néanmoins de sa première expérience sur le banc d’une sélection nationale.

Au total, il a glané 25 trophées, dont trois championnats du Portugal avec Benfica, un Brasileirão avec Flamengo ainsi que deux titres saoudiens avec Al-Hilal puis Al-Nassr.

Son nom avait même été cité pour prendre les commandes de la Seleção : en mars 2025, il figurait parmi les principaux candidats au poste, aux côtés de l’Italien Carlo Ancelotti, finalement nommé après avoir quitté le Real Madrid en mai de la même année.

Il a quitté Al-Nassr à l’issue de la saison 2025-2026, après avoir offert au club son premier titre national en sept ans, avant que l’Australien Ange Postecoglou ne lui succède.