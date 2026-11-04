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FBL-EUR-C1-AEK-REAL MADRIDAFP
Abobakr El Mokadem
Traduit par

« Une nouvelle fois en Ligue des champions » : Bellingham savoure la nouvelle remontada du Real Madrid

AEK Athenes vs Real Madrid
AEK Athenes
Real Madrid
Ligue des Champions
J. Bellingham
Grèce
Espagne
Angleterre

« Les choses se passent bien »

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Jude Bellingham, joueur du Real Madrid, a salué la performance de ses coéquipiers lors du match face à l'AEK Athènes, ce mercredi soir en Ligue des champions.

Le Real Madrid a transformé son retard face à son hôte grec de l'AEK Athènes en une victoire décisive et précieuse sur le score de 3-2, lors du match disputé ce mercredi soir dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Les trois buts du Real Madrid ont été inscrits par Jude Bellingham (32e), Kylian Mbappé (78e) et Federico Valverde (90e+2).

Jude Bellingham a déclaré, dans des propos accordés à la chaîne « Movistar » : « Oui, encore une fois en Ligue des champions. Ce fut un superbe but de Valverde. Nous devions nous battre contre une grande équipe comme l'AEK Athènes et engranger les points. »

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À propos de son évaluation du club madrilène dans les premières minutes, il a expliqué : « Je pense que nous avons eu la maîtrise totale tout au long du match. Ils ont mené deux belles attaques et marqué deux buts, mais je pense que nous avons eu le contrôle total du match. »

Il a ajouté : « Fier de mes coéquipiers. Oui, oui. Nous avons travaillé dur pour décrocher cette victoire. Nous avons eu la possession du ballon et nous avons créé des occasions. »

Au sujet de son superbe but, Bellingham a déclaré : « C'était différent. Un magnifique centre de Cucurella, et je l'ai repris du talon. »

Il a ajouté : « Oui, je joue avec davantage de concentration à chaque match, je joue assurément avec plus de concentration. Les choses se passent bien, je développe mon jeu et j'influence le match de nombreuses manières. J'espère continuer sur cette lancée. »

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