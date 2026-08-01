Le groupe Rotana Media a officiellement annoncé la signature du journaliste saoudien Walid Al-Farraj, une démarche considérée comme l'une des transactions médiatiques les plus marquantes de ces derniers temps, dans le cadre de son plan visant à renforcer sa présence sur la scène sportive saoudienne et arabe.

Le groupe a confirmé qu'Al-Farraj présentera une nouvelle émission intitulée « Rotana Sport avec Walid », sur l'antenne de Rotana Khaleejia, à partir du 12 août prochain, avec une diffusion quotidienne à 23h30.

De son côté, Walid Al-Farraj a réagi à son arrivée à Rotana via son compte officiel sur la plateforme « X », affirmant que cette démarche marque le début d'une nouvelle étape dans sa carrière médiatique, et adressant ses remerciements au prince Al-Walid ben Talal pour son soutien, sa confiance et son parrainage de ce nouveau projet.

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Al-Farraj a également remercié la direction du groupe Rotana et de la chaîne Rotana Khaleejia, soulignant qu'il avait ressenti un accueil chaleureux dès le premier instant de la signature, ce qui lui a donné la motivation de se lancer dans cette nouvelle expérience.

Le journaliste saoudien a affirmé que sa nouvelle émission poursuivra la ligne à laquelle le public est habitué, précisant que « Rotana Sport avec Walid » sera « la tribune de tous », en référence à sa volonté de présenter différents points de vue et de débattre des questions sportives avec professionnalisme et impartialité.

Le passage de Walid Al-Farraj à Rotana représente un renfort de poids pour le paysage médiatique sportif, compte tenu de la grande popularité dont il jouit et de la longue expérience qu'il a acquise au fil des années en présentant les plus grandes émissions sportives du Royaume.