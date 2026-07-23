Une nouvelle ère : Benzema et Salem, victimes des idées d'Inzaghi lors d'une saison de la revanche !

Al-Hilal semble se diriger vers une véritable révolution technique sous la houlette de l'Italien Simone Inzaghi, qui ne s'attarde pas sur les noms mais recherche avant tout des joueurs capables d'appliquer ses idées tactiques, quitte à sacrifier certaines des plus grandes stars de l'équipe.

À l'observation des mouvements d'Al-Hilal sur le marché des transferts, les contours d'un nouveau projet se dessinent, fondé sur la vitesse, les transitions offensives et le pressing haut, une philosophie qui pourrait écarter des noms historiques tels que Karim Benzema et Salem Al-Dawsari, au profit de renforts en adéquation avec la vision de l'entraîneur italien.

Benzema face à la décision la plus difficile

Les premiers signes du changement sont apparus au poste de pointe, après qu'Al-Hilal est entré en négociations pour recruter un nouvel attaquant étranger, alors que le flou entoure l'avenir de Karim Benzema.

Selon les rapports, le club étudie plusieurs scénarios, qu'il s'agisse de se contenter d'inscrire la star française en Ligue des champions d'Asie Elite ou de mettre définitivement fin à son aventure s'il parvient à recruter un nouvel attaquant correspondant au style d'Inzaghi.

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L'entraîneur italien recherche un attaquant capable d'exercer un pressing constant, de se déplacer sans ballon et de participer aux transitions rapides, autant d'aspects qui n'ont pas constitué le principal point fort du style de Benzema ces derniers temps.

Summerville menace Salem

Sur le flanc gauche, le tableau paraît plus clair, après qu'Al-Hilal s'est rapproché de la conclusion du transfert du Néerlandais Crysencio Summerville, l'un des ailiers les plus en vue de la Premier League.

Si le transfert se concrétise, Salem Al-Dawsari se retrouvera face à une concurrence directe pour son poste de prédilection, un scénario que le capitaine d'Al-Hilal pourrait ne pas accepter, lui qui a l'habitude d'être un joueur titulaire et de tenir le rôle le plus important au sein de l'équipe.

Il est difficile d'imaginer Salem en tant que remplaçant à ce stade de sa carrière, ce qui pourrait ouvrir la voie à une fin inattendue de sa relation avec Al-Hilal, s'il estime que sa place au sein de l'effectif n'est plus garantie.

Adieu Malcom, et l'objectif Dembélé

Sur le flanc droit, les choses s'orientent également vers le changement, après que le nom de Malcom a été fortement associé à un départ, alors qu'il ne fait plus partie des plans du staff technique.

Parallèlement, Al-Hilal a entamé des contacts préliminaires avec le Paris Saint-Germain pour explorer la possibilité de recruter le Français Ousmane Dembélé, dans le cadre d'un transfert qui serait l'un des plus importants de l'histoire du championnat saoudien si les négociations passaient à une phase officielle.

La présence de Dembélé, aux côtés de Summerville, offrirait à Al-Hilal des ailiers caractérisés par la vitesse et la capacité à casser les lignes, ce qui correspond largement à la philosophie d'Inzaghi fondée sur les transitions rapides et le jeu offensif direct.

Al-Hilal change entièrement

Tous les indicateurs confirment qu'Inzaghi ne veut pas seulement ajouter de nouveaux noms, mais cherche à remodeler entièrement l'identité d'Al-Hilal.

L'équipe qui avait l'habitude de s'appuyer sur la possession et les qualités individuelles pourrait se transformer en un dispositif plus dynamique, reposant sur le pressing, la transition rapide et les grandes accélérations dans le dernier tiers.

Si ces changements se concrétisent, il ne s'agira pas d'un simple mercato estival, mais du début d'une nouvelle ère au sein d'Al-Hilal, qui pourrait mettre fin aux rôles de grandes stars et ouvrir la voie à une génération différente, en adéquation avec la vision de l'entraîneur italien pour concourir sur tous les fronts.