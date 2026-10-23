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Valence a officiellement annoncé la vente d’une participation de 42 % au consortium d’investissement américain Pitchwise Holdings. Cet accord majeur apporte immédiatement 100 millions d’euros de capitaux frais au club historique, avant son changement de stade très attendu.

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Pitchwise acquiert une participation majeure dans le Valence CF

Le Valence CF a confirmé la vente d’une participation de 42 % au consortium américain Pitchwise Holdings. Cette opération majeure valorise le club à environ 1,25 milliard d’euros. Malgré cette vente importante, Meriton Holdings et Peter Lim restent les actionnaires majoritaires. Kiat Lim conserve également son poste de président du club.

Pitchwise Holdings est dirigé par Ann Rodriguez et Corey Woolfolk, deux dirigeants expérimentés dans le sport. Le groupe bénéficie d’un soutien important d’investisseurs institutionnels, dont George Roberts et Henry Kravis, cofondateurs de KKR.

Une nouvelle ère pour le club

La conséquence immédiate la plus importante de l’accord est un apport de 100 millions d’euros au capital. Le Valence CF a confirmé que ces nouveaux fonds étaient immédiatement disponibles pour être investis directement dans le club. Le président Lim s’est dit enthousiaste à l’idée de ce partenariat. Il a révélé que Pitchwise était le seul groupe avec lequel il souhaitait véritablement envisager un partenariat, malgré le vif intérêt manifesté par d’autres acteurs.

« Les marques d’intérêt pour le Valence CF n’ont pas manqué ; l’équipe de Pitchwise était la seule avec laquelle je souhaitais nouer un partenariat, a expliqué Lim. Elle apporte une expertise dans l’investissement à long terme et une connaissance approfondie du sport, et nous avons appris à très bien nous connaître. Avec Ann, Corey, George et Pitchwise Holdings, je suis convaincu que nous entrons dans une nouvelle ère et que nous pouvons accomplir de grandes choses pour le Valence CF. »

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« Ensemble, nous construirons un club moderne dont les équipes masculine et féminine évolueront régulièrement en Europe, dont le centre de formation produira des talents de classe mondiale et dont le nouveau stade, le Nou Mestalla, deviendra un lieu emblématique pour la ville et toute la région de Valence. »

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Les préparatifs pour le Nou Mestalla

Cette restructuration financière intervient à un moment crucial de l’histoire récente du club. Le Valence CF prépare actuellement son installation tant attendue au Nou Mestalla l’été prochain. Les nouveaux investisseurs considèrent ce stade comme un élément fondamental de leur projet à long terme. Ann Rodriguez et Corey Woolfolk, dirigeants de Pitchwise, ont souligné l’immense potentiel de la région.

« Nous sommes honorés de rejoindre Kiat pour veiller à l’avenir du Valence CF, l’une des grandes institutions du football espagnol, ont-ils déclaré. Au cours de ce processus, nous avons pu nous rendre à Valence à de nombreuses reprises et constater par nous-mêmes à quel point cette région est particulière. Avec son histoire prestigieuse, ses très nombreux supporters passionnés et un nouveau stade spectaculaire dont l’achèvement approche, le club dispose de tous les éléments nécessaires pour compter parmi les clubs de premier plan en Europe, dans le football masculin comme féminin. »

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« Toutefois, nous savons aussi que, compte tenu du cadre réglementaire et de la concurrence dans le football moderne, le potentiel ne suffit pas à lui seul : il faut une stratégie d’investissement claire et de la détermination. Nous avons hâte de travailler avec toutes les personnes du club, y compris les supporters, pour concrétiser cette ambition. »

Une stratégie claire pour réussir à l’avenir

L’apport de 100 millions d’euros fournira des ressources essentielles pour renforcer l’effectif. Le groupe d’actionnaires ambitieux entend également transformer le centre de formation en une pépinière de talents de classe mondiale. Par ailleurs, le Nou Mestalla devrait devenir un lieu central pour toute la communauté valencienne. Ce stade modernisé sera l’un des sites majeurs lorsque l’Espagne coorganisera la Coupe du monde 2030.