À une époque obsédée par les chiffres, Lamine Yamal, le talent du Barça, a décidé de répondre aux sceptiques dans un langage que seuls les grands comprennent, celui de la régularité et de l'impact.

À 19 ans, il n'est plus un simple espoir prometteur, mais devenu un phénomène offensif sans précédent, réalisant ce que Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé et Erling Haaland n'avaient pu accomplir au même âge.

L'ailier du Barça vit un moment exceptionnel à tous points de vue : un talent hors norme et une détermination géniale, comme l'a décrit le sélectionneur de l'Espagne, Luis de la Fuente. Mais la nouveauté cette fois, c'est qu'il a ajouté une dimension létale à son talent, en traduisant sa domination en buts et en passes décisives avec une constance impressionnante.

Un chiffre que personne n'a atteint au cours de ce siècle

Les statistiques de cette saison, dévoilées par le quotidien espagnol « Mundo Deportivo », révèlent l'ampleur de la transformation : 12 buts et 7 passes décisives sous le maillot du Barça et de la sélection espagnole. Mais le chiffre le plus important ne réside pas dans le total, mais dans la régularité.

Lamine Yamal est en effet devenu le premier joueur de moins de 20 ans au XXIᵉ siècle, au plus haut niveau du football, à peser offensivement lors de neuf matches consécutifs avec son club et sa sélection, que ce soit par un but ou par une passe décisive.

Une série historique qui s'est étendue sur neuf matches, au cours desquels il a marqué et fait marquer, et parfois réalisé les deux lors d'une même rencontre, avant de s'arrêter face à la Croatie. Et selon la base de données BeSoccer, aucun autre joueur de moins de 20 ans n'a atteint ce chiffre au cours de ce siècle.

Une comparaison qui révèle l'ampleur de l'exploit

Impossible de ne pas confronter l'exploit de Yamal à celui des légendes du jeu au même âge.

Lionel Messi lui-même, peu avant d'atteindre ses 20 ans en 2007, s'était arrêté à quatre matches consécutifs en contribuant aux buts lors de la Copa América, sans que sa série ne se poursuive.

Et Cristiano Ronaldo, en septembre 2004, alors âgé de 19 ans, avait réalisé le même chiffre : quatre matches consécutifs avec Manchester United et la sélection du Portugal.

Quant à la nouvelle génération, elle n'a pas fait mieux : Kylian Mbappé n'a pas dépassé six matches consécutifs avant ses 20 ans, et Erling Haaland s'est arrêté à huit matches, soit le même chiffre que celui atteint par Jadon Sancho et Florian Wirtz.

Seul Lamine Yamal a repoussé la limite à neuf matches, écrivant une nouvelle page d'histoire à son nom, et confirmant que ce que nous voyons n'est pas un simple éclat passager, mais le début d'une nouvelle ère pour une star qui a dépassé les comparaisons de son âge et se retrouve désormais comparée à des joueurs plus âgés de plusieurs années.







