La polémique née de l’affichage « Les îles Malouines sont argentines » n’est plus un simple incident de demi-finale de Coupe du monde ; elle s’est transformée en une tempête politique qui a frappé Londres et placé la Fédération internationale de football (FIFA) sous une pression sans précédent à quelques jours de la finale.

Quelques heures après la victoire de l’Argentine sur l’Angleterre, les joueurs ayant exhibé une banderole revendiquant la souveraineté sur les Malouines, les appels à des sanctions sévères se sont multipliés au Parlement britannique. Le porte-parole du Premier ministre a réclamé une « enquête approfondie », tandis que le Parti libéral-démocrate a adressé une lettre officielle à la FIFA pour exiger « l’exclusion des personnes impliquées de la finale ».

Le Parti libéral-démocrate avait déjà écrit à la Fédération internationale de football pour demander la suspension des joueurs argentins qui avaient brandi une banderole sur laquelle était inscrit « Les îles Malouines sont argentines » lors de leur célébration de la victoire contre l’Angleterre.

L’incident, qui a dépassé le cadre sportif, a provoqué une onde de choc jusqu’aux plus hautes instances politiques britanniques.

Le gouvernement britannique a officiellement exhorté la FIFA à ouvrir une enquête sur l’équipe nationale argentine, et les libéraux-démocrates sont allés plus loin en exigeant que des sanctions soient immédiatement infligées aux joueurs avant la finale de dimanche contre l’Espagne.

Le ministre britannique des Affaires, Peter Kyle, a qualifié le comportement des joueurs d’« absolument inacceptable » et a déclaré : « J’attends de la FIFA qu’elle mène une enquête approfondie », une mesure que, selon certaines sources, l’organisation présidée par Gianni Infantino aurait déjà prise et dont les procédures ont débuté ce matin.

De son côté, le Premier ministre britannique Keir Starmer a réitéré sa demande d’une enquête approfondie dans une déclaration brève et cinglante : « Nous n’avons peut-être pas remporté la Coupe du monde, mais les îles Malouines nous appartiennent sans équivoque. »

Dans une missive au ton ferme adressée à l’instance internationale et signée par Ed Davey, chef de file des Libéraux-démocrates, il est réclamé l’exclusion des joueurs argentins concernés de la finale programmée dimanche face à l’Espagne.

La position britannique s’appuie sur le règlement disciplinaire de la FIFA, qui interdit clairement les « messages inappropriés dans le cadre d’un événement sportif », y compris ceux à « caractère politique, idéologique, religieux ou offensant », ce qui pourrait ouvrir la voie à des sanctions allant d’une amende à une suspension.