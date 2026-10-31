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Al Ittihad vs Al Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Une nouvelle chance : la blessure de Rioz offre une bouée de sauvetage au professionnel d'Al-Ittihad

R. Rios
D. Lopy
J. Wissing
Al Ittihad vs Al-Ain
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Émirats arabes unis

Qui va remplacer le joueur colombien ?

L'Allemand Jens Wissing, entraîneur d'Al-Ittihad, a arrêté son choix sur le joueur qui succédera au Colombien Richard Rios au milieu de terrain, lors de la confrontation face à Al-Aïn des Émirats arabes unis en Ligue des champions d'Asie Élite.

Al-Ittihad accueille son homologue Al-Aïn après-demain lundi, au stade Al-Inma à Djeddah, lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la compétition asiatique.

Le journal saoudien « Al-Riyadiyah » affirme que Wissing a décidé de titulariser le Sénégalais Dion Lopy au milieu de terrain, afin de compenser l'absence de Richard Rios, actuellement blessé.

Rios a été victime d'une blessure à l'articulation du pied gauche, seulement 8 minutes après le coup d'envoi du match face à Abha, hier vendredi, lors de la douzième journée de la Roshn League, ce qui confirme son forfait pour le match contre Al-Aïn.

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02 nov. 2026

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Selon le journal saoudien « Asharq Al-Awsat », cette absence s'étendra également à la confrontation face à Neom, vendredi prochain, lors de la treizième journée de la Roshn League saoudienne.

L'absence de Rios sera une véritable bouée de sauvetage pour Dion Lopy, qui s'était soudainement éloigné du onze de départ ces derniers temps, après avoir été l'un des éléments importants de l'entraîneur allemand en début de saison.

Lopy jouera aux côtés de Moukhtar Ali au milieu de terrain, tandis que la star algérienne Houssem Aouar les accompagnera avec des missions davantage orientées vers l'attaque.

Al-Ittihad aborde la rencontre dans l'espoir de décrocher une deuxième victoire consécutive, le club ayant remporté un match, perdu un autre et fait match nul lors du troisième, pour occuper la huitième place du groupe Ouest avec 4 points.

De son côté, Al-Aïn réalise une saison exceptionnelle, puisqu'il occupe la tête du groupe Ouest avec un sans-faute (9 points), récoltés grâce à ses victoires lors de ses trois premiers matchs, dont son succès historique face à Al-Nassr sur le score de 4-0 lors de la première journée.

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