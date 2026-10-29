Une nouvelle chance de convaincre Flick : une star du Barça reçoit une bouée de sauvetage au cœur du Clasico

La récente crise du Barça a tourné à l'avantage d'un joueur de l'équipe, qui était proche de quitter le club catalan et qui se retrouve désormais face à une nouvelle occasion de faire ses preuves et de se montrer sous un autre jour.

Le Barça a encaissé un nouveau coup dur avant de poursuivre son parcours en Liga, après la confirmation de l'absence de son joueur Xavi Espart pour une durée d'environ sept semaines, à la suite d'une blessure à la cheville droite lors du Clasico face au Real Madrid, qui s'est terminé par une victoire de la Maison Blanche sur le score de 2-1.

Le journal « Mundo Deportivo » a indiqué qu'Alejandro Baldé (23 ans) aura une seconde chance, après la blessure d'Espart et sa longue absence.

Baldé était sorti des plans de l'entraîneur Hansi Flick l'été dernier, mais le produit de l'académie du Barça a ignoré les offres de Manchester United et d'autres clubs dans le but de réussir avec l'équipe.

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Avant le coup d'envoi de la première journée, l'entraîneur avait prévenu en conférence de presse : « J'ai parlé avec Alejandro Baldé ce matin. Je pense qu'il n'est pas pleinement prêt, et il n'est pas là, j'ai donc décidé de le garder à Barcelone. » Il a ajouté : « Je lui ai demandé de réfléchir à la question et de se vider la tête. Nous reparlerons demain. »

Après dix journées, et avec l'absence de Xavi Espart et d'Eric García, ainsi que la persistance des doutes autour de la participation de Jules Koundé — qui a poursuivi son entraînement à l'écart du groupe hier —, Flick pourrait lui accorder une nouvelle chance.

L'entraîneur l'avait déjà fait entrer lors du Clasico, dès la sortie sur blessure d'Espart après un choc avec Tchouaméni, une demi-heure après le début de la rencontre, et il pourrait débuter comme titulaire samedi prochain contre Alavés.

Cinq mois d'absence du onze de départ

En cas de participation, Baldé pourrait retrouver sa place dans le onze de départ après une absence de plus de cinq mois, avec le passage de Cancelo sur le côté droit, à moins que ce ne soit Brian Fariñas qui le remplace.

La dernière fois que le jeune joueur du Barça a été titulaire remonte au 23 mai, lors du dernier match du Barça en Liga au stade de Mestalla, alors que le titre était déjà acquis.

Le Barça s'était incliné sur le score de 3-1, et Baldé avait disputé l'intégralité de la rencontre. Depuis, en Liga, Baldé n'a pas été retenu dans le groupe lors de la première journée, et il est resté sur le banc lors de sept matchs sans disputer la moindre minute. Avant de jouer 60 minutes complètes contre le Real Madrid dimanche dernier.

Baldé n'a disputé que 12 minutes lors de la large victoire 7-2 contre le Racing Santander au Camp Nou, en plus de 16 minutes au Parc des Princes à Paris contre le Paris Saint-Germain.

Son avenir avant le prochain mercato hivernal reste incertain, mais s'il existe la moindre chance de changer sa situation, cela dépend de son retour à son meilleur niveau contre Alavés samedi prochain, et de sa tentative de convaincre Flick une nouvelle fois de le conserver.