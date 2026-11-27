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Hansi Flick a encaissé un petit coup dur à deux jours du déplacement sur la pelouse du Deportivo La Corogne : Marc Bernal a manqué l'entraînement en raison de légères douleurs physiques dues à l'accumulation des charges de travail.

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Selon le quotidien espagnol « Sport », Marc Bernal ne participera pas à la séance d'entraînement prévue ce vendredi, en raison de ces gênes physiques qui doivent être gérées avec prudence.

Le milieu de terrain, qui s'était rendu en Azerbaïdjan avec le reste de la délégation du FC Barcelone, a passé des examens médicaux jeudi à la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

À l'issue de ces examens, il a été décidé que le joueur observerait une période de repos, afin d'éviter une aggravation des douleurs dont il souffre.

Les caméras de « Sport » ont filmé l'arrivée de Marc Bernal dans les installations du FC Barcelone ce vendredi à 10h55, soit cinq minutes seulement avant le début de la séance d'entraînement.

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Hansi Flick convoque habituellement ses joueurs une heure et demie avant l'entraînement, mais ceux qui doivent suivre un programme spécifique à l'écart du groupe bénéficient d'une plus grande souplesse dans leurs horaires d'arrivée.

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Un optimisme prudent

Malgré l'absence de Bernal à l'entraînement ce vendredi, l'optimisme règne au sein du club comme chez le joueur quant à ses chances d'être disponible pour le match face au Deportivo La Corogne.

L'objectif est que le milieu de terrain puisse s'entraîner normalement demain samedi avec le reste de ses coéquipiers, afin de figurer dans le groupe qui se rendra en Galice.

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Pour l'heure, le staff technique préfère faire preuve de prudence avec le joueur et lui accorder une journée de repos supplémentaire avant son retour à l'entraînement.

Avec un calendrier particulièrement chargé et l'approche du choc très attendu face à l'Atlético de Madrid mercredi prochain, le staff technique ne souhaite prendre aucun risque inutile avec le milieu de terrain originaire de Berga.

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Un niveau remarquable

Le FC Barcelone aborde la dernière ligne droite de l'année 2026 face à des défis croissants sur les scènes nationale et continentale. Hansi Flick souhaite préserver la stabilité de l'équipe et rester en course pour les titres, alors que la pression s'accentue avec l'enchaînement des matchs et la multiplication des échéances.

Le club catalan s'est imposé comme un sérieux prétendant en Liga cette saison, en affichant un niveau offensif remarquable depuis le début de la compétition et en signant de larges victoires face à plusieurs adversaires, notamment contre Elche (5-0), l'Athletic Bilbao (2-0), Valence (5-0) puis le Racing Santander (7-2).

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Le Barça a également montré une grande capacité à gérer les matchs difficiles à l'extérieur, en dominant le FC Séville 3-1 et le Real Betis 5-2, avant de ramener les trois points de la pelouse de l'Atlético de Madrid grâce à un succès 2-1, un résultat qui a renforcé sa position dans la course à la première place du championnat.