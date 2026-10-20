Selon Sky, Fabian Bredlow a été proposé au club le plus titré d’Allemagne. Un premier échange aurait déjà eu lieu entre les deux parties.

Le contrat de Bredlow expire à la fin de la saison, ce qui permettrait théoriquement au Bayern de le recruter sans indemnité de transfert. Il existerait toutefois une clause prévoyant une prolongation automatique de son contrat s’il atteint un nombre déterminé de matches disputés. Le rapport ne précise pas ce seuil. Une chose est sûre : il en a déjà disputé plusieurs depuis le début de cette saison encore jeune, et d’autres devraient s’y ajouter.

En Bundesliga, Bredlow a gardé les buts lors des quatre premières rencontres en remplacement de Dennis Seimen, blessé. Malgré le retour du jeune gardien très prometteur, il a également joué récemment en Ligue des champions. L’entraîneur Sebastian Hoeneß avait auparavant annoncé un système de partage du temps de jeu pour soulager Seimen et récompenser Bredlow de ses prestations parfois remarquables.

Compte tenu de cette situation contractuelle intéressante, d’autres clubs s’intéressent toutefois à Bredlow, selon Sky. Le gardien défend les buts du club souabe depuis 2019 et occupait également le rôle de numéro deux les années précédentes, notamment pendant trois ans derrière Alexander Nübel, prêté par le Bayern. Il serait question de « plusieurs prises de contact ».

Pourquoi le Bayern Munich cherche-t-il un nouveau gardien ?

Le joueur de 31 ans correspondrait en outre au profil que rechercherait le Bayern. Le club souhaite un gardien expérimenté, capable d’épauler Urbig, disponible à moindre coût et doté de certaines qualités balle au pied. Ce dernier point ne figure certes pas parmi les grandes forces de Bredlow, mais il est néanmoins considéré comme un gardien fiable avec le ballon.

Le Bayern a par ailleurs déjà fait de bonnes expériences avec des gardiens venus de Stuttgart. Le recrutement de Sven Ulreich à l’été 2015, alors qu’il était auparavant le titulaire incontesté dans les buts du VfB, s’est révélé être une excellente opération. Chaque fois que Manuel Neuer était indisponible, Ulreich s’est montré extrêmement fiable, à quelques rares exceptions près. À tel point que cette belle histoire se poursuit encore aujourd’hui, après une interruption d’un an lors de la saison 2020/21, passée au HSV. L’été prochain, beaucoup d’éléments laissent toutefois penser que le gardien, désormais âgé de 38 ans, mettra un terme à sa carrière.

Il pourrait en aller de même pour Manuel Neuer. Ces dernières semaines et ces derniers mois, le vétéran de 40 ans a déjà laissé entendre à plusieurs reprises qu’il pourrait raccrocher les gants à l’issue de cette saison. Neuer reste pour l’instant le numéro un, mais cède régulièrement sa place à Urbig pour faciliter sa transition.

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Bayern Munich : quels autres gardiens figurent parmi les candidats ?

Outre Bredlow, plusieurs autres gardiens sur le marché pourraient épauler le joueur de 23 ans grâce à leur expérience. Un intérêt pour Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Bernd Leno (Fulham FC) et Marvin Schäbe (1. FC Cologne) avait récemment été évoqué. Début octobre, Sky a également dévoilé une liste de noms connus parmi les gardiens qui seraient étudiés à la Säbener Straße. La chaîne payante a cité Koen Casteels (Al-Qadsiah), Kevin Trapp (Paris FC), Frederik Rönnow (Union Berlin), Lukas Hradecky (AS Monaco), Nick Pope (Newcastle United), Juan Musso (Atlético de Madrid) et Rui Silva (Sporting).

Finn Dahmen représente lui aussi une option intéressante. Invité par Jürgen Klopp à son premier stage en tant que sélectionneur de l’équipe nationale allemande, le joueur de 28 ans serait également disponible sans indemnité de transfert cet été. Le FC Augsbourg peut toutefois encore espérer le conserver.

Le FCA est son « premier interlocuteur », a récemment expliqué Dahmen : « Nous savons tous les deux ce que nous nous apportons et nous nous apprécions beaucoup. C’est une décision importante pour la suite de ma carrière, à laquelle je dois réfléchir attentivement. »







