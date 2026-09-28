Une nouvelle attaque irakienne frappe l'Arabie saoudite lors de la Coupe du Golfe 27

Quelques heures avant la rencontre très attendue entre les sélections saoudienne et irakienne, à l'occasion de la clôture de la phase de groupes de la Coupe du Golfe arabe « Gulf 27 », la polémique est revenue au premier plan entre les deux parties, après que de nouvelles déclarations d'une ancienne vedette du football irakien ont déclenché une vague de critiques saoudiennes, ravivant le souvenir d'un incident ancien qui avait enflammé l'atmosphère entre les deux sélections lors de la précédente édition du tournoi.

Les racines de cette crise remontent à Younes Mahmoud, ancienne star de la sélection irakienne, qui avait suscité la controverse lors de la précédente édition de la Coupe du Golfe, après s'être moqué de la possibilité que la sélection saoudienne remporte le titre, se contentant de rire dans une réponse qui avait provoqué la colère des supporters saoudiens, lesquels avaient considéré son attitude comme une raillerie des chances de l'Arabie saoudite dans la course au trophée.

Les répercussions de l'incident ne se sont pas limitées aux critiques des supporters, puisqu'elles ont provoqué une tension avant la rencontre qui avait opposé les deux sélections en phase de groupes, laquelle s'était soldée par une victoire de l'Arabie saoudite sur l'Irak sur le score de 3-1, dans un match qui avait accru l'intensité de la rivalité entre les deux parties et ramené au premier plan la polémique autour des déclarations de Younes Mahmoud.

À lire aussi : Coup dur : la blessure de Nawaf Al-Aqidi frappe Al-Nassr et la sélection saoudienne

Avant la rencontre de demain, la scène s'est répétée sous une forme différente, après que Nashaat Akram, ancienne star de la sélection irakienne, a tenu des déclarations dans lesquelles il a critiqué l'édition actuelle du tournoi, la considérant comme la pire qu'il ait vue depuis des années, en raison de ce qu'il a qualifié de mauvaise retransmission télévisée, ce qui a ouvert la porte à une nouvelle vague de critiques saoudiennes à son encontre.

Les déclarations d'Akram ont suscité la colère de nombreux supporters saoudiens, qui ont attaqué l'ancien joueur sur les réseaux sociaux, surtout à l'approche de la rencontre entre les deux sélections lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes, transformant les critiques relatives à la couverture télévisée en un nouveau point de discorde entre les supporters des deux parties.

Entre la crise de Younes Mahmoud lors de la précédente édition et les déclarations de Nashaat Akram avant la rencontre de demain, le climat de tension entre les supporters se ravive avant le duel entre l'Arabie saoudite et l'Irak, dans un match dont l'importance dépasse les calculs de qualification pour les demi-finales, désormais entouré d'une polémique croissante qui remet au premier plan la sensibilité de la rivalité entre les deux sélections en Coupe du Golfe.