Le Real Madrid est sur le point de finaliser un transfert hors norme qui a mobilisé l'attention des directions sportives des plus grands clubs européens, après s'être rapproché de l'engagement du jeune talent anglais JJ Gabriel, âgé de 16 ans, dans une opération qui n'est désormais plus qu'une question de temps.

Selon le quotidien espagnol Marca, le Real Madrid a réussi à devancer un ensemble de grands clubs européens, tels que le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich, Manchester City, Chelsea et Barcelone, qui avaient pris contact avec l'entourage du jeune talent après sa décision de quitter Manchester United.

Le départ de Gabriel d'Old Trafford a suscité l'intérêt de plusieurs géants européens, séduits par le talent du joueur, qui a réussi à battre de nombreux records liés à la précocité dans le football anglais.

Malgré la polémique qui a accompagné son départ de Manchester United et le tapage soulevé autour de l'entourage du joueur, cela n'a pas affecté l'intérêt du Real Madrid, qui occupait une position avancée dès le départ pour conclure l'affaire, profitant des grandes qualités techniques d'un joueur ayant représenté les sélections anglaises dans toutes les catégories d'âge et auteur d'un triplé pour sa première apparition en Ligue de la jeunesse de l'UEFA cette saison.

Gabriel a fêté ses 16 ans le 6 octobre dernier, un âge qui a permis d'entamer les procédures complexes de rupture de son lien avec Manchester United, le club qu'il avait rejoint en 2022 après être passé par les académies de Chelsea, d'Arsenal et de West Ham United.

Le joueur n'avait pas encore 11 ans lorsqu'il est devenu un phénomène largement répandu grâce à ses qualités exceptionnelles dans le maniement du ballon, étant capable d'enchaîner des milliers de touches sans faire tomber le ballon au sol malgré son jeune âge, avant que son évolution à Manchester ne confirme qu'il suivait les prévisions.

L'année 2025 a été celle de la première apparition de Gabriel avec l'équipe des moins de 18 ans de Manchester United, alors qu'il avait 14 ans, lorsqu'il a inscrit deux buts dans les filets de Leeds United, devenant ainsi le plus jeune joueur à porter le maillot de l'équipe dans l'histoire du club.

La saison suivante, il a marqué 26 buts en 29 matchs et a reçu le prix du meilleur joueur des moins de 18 ans de la Premier League.

En 2026, il a entamé sa participation à la Ligue de la jeunesse de l'UEFA en inscrivant un triplé face à Sabah, et Ruben Amorim lui a offert l'occasion de s'entraîner avec l'équipe première, avant que Michael Carrick ne le fasse jouer pour la première fois lors d'un match amical durant la préparation de la nouvelle saison, face à l'Atlético de Madrid dans la capitale suédoise, Stockholm.

Le manque de continuité dans l'obtention d'occasions avec l'équipe première a été la principale raison invoquée par son père, Joe Okhuereil, pour justifier la décision du joueur de quitter Manchester United.

Son père a lui-même pratiqué le football au niveau professionnel au poste de défenseur, et non d'attaquant comme son fils, mais il est devenu le principal architecte de la carrière de Gabriel, depuis le changement de son nom pour un nom plus facile à commercialiser, jusqu'à la signature d'un contrat de sponsoring avec la société Nike alors qu'il n'avait que 14 ans, un contrat jugé encore plus lucratif que l'accord conclu auparavant par la société américaine avec la star brésilienne Neymar lorsqu'il était adolescent.

Outre son père, l'agent Ali Barat a joué un rôle décisif dans le dessin des contours de la carrière de Gabriel, puisqu'il est le fondateur de l'agence Epic Sports, et il est également bien connu dans les couloirs du stade Santiago-Bernabéu, après avoir géré le transfert de Denzel Dumfries au Real Madrid l'été dernier.

À l'approche de la date de son seizième anniversaire, Gabriel a présenté une demande officielle de départ de Manchester United au cours du mois de septembre dernier. Ces dernières semaines, le joueur s'entraîne en Espagne sous la supervision d'un entraîneur personnel, en attendant la finalisation de son transfert au Real Madrid, une opération qu'une simple signature sépare désormais de l'annonce officielle.

Manchester United devrait percevoir un montant limité en contrepartie des droits de formation du joueur, les estimations évoquant environ 300 000 livres sterling seulement, tandis que les dirigeants du club anglais éprouvent une grande amertume en raison de la perte d'un talent dont la valeur future dépassera, selon beaucoup, les 100 millions d'euros.

Gabriel débutera sa carrière avec l'équipe du Real Madrid Castilla, sous la supervision de José Mourinho et de son staff.

Le plan consiste à préparer son passage vers l'équipe première de la manière la plus fluide possible, et à éviter les perturbations qui ont accompagné son départ de Manchester United.

Notification officielle

Dans le même contexte, Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, a écrit sur son compte sur le réseau X : « Le transfert de JJ Gabriel au Real Madrid est devenu imminent, l'entourage du talent de 16 ans ayant informé tous les clubs intéressés de sa décision finale. »

Il a ajouté : « La notification officielle est parvenue aux grands clubs qui cherchaient à le recruter, indiquant que Gabriel ne souhaite rejoindre que le Real Madrid, au moment où les dernières retouches sont apportées aux clauses de l'accord. La conclusion de l'affaire est désormais très proche. »