Le nom de Turki Al-Sheikh, président de l’Autorité générale saoudienne du divertissement, revient sur le devant de la scène sportive après l’annonce de la démission de Yasser Al-Misehal de la présidence de la Fédération saoudienne de football.

Al-Meshal a démissionné sous la pression des supporters, après l’élimination surprise de l’équipe nationale saoudienne lors du Mondial 2026.

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Mohamed Al-Da’ei, légende d’Al-Hilal, a déclaré lors de l’émission « Dorina Ghir » : « J’espère sincèrement que Turki Al-Sheikh prendra la présidence de la Fédération saoudienne de football, car il fera une grande différence et aidera la sélection nationale à retrouver son prestige. »

Il a ajouté : « Avec Turki Al-Sheikh, nous remporterons tous les titres possibles, à l’exception de la Coupe du monde. C’est un homme sincère, et j’espère qu’il prendra les rênes. »

Il a conclu : « Je propose la candidature de Turki pour cette fonction car il n’est affilié à aucun club, contrairement à Sami Al-Jaber, qui appartient à Al-Hilal, ou à Khaled Al-Beltan, l’ancien président d’Al-Shabab. »



