Une nation participante à la Coupe du monde commet une erreur monumentale : les joueurs rentrent par leurs propres moyens

La sélection sénégalaise est bloquée à Seattle. Après son élimination de la Coupe du monde mercredi, suite à une défaite 2-3 contre la Belgique, l’équipe n’est toujours pas rentrée au pays. Le vol de retour n’a pas été organisé. La Fédération sénégalaise de football (FSF) et la FIFA cherchent une solution.

Après l’élimination, le retour direct à Dakar était prévu, mais l’équipe est toujours bloquée aux États-Unis. Selon plusieurs médias africains, la Fédération sénégalaise n’aurait pas réservé de vol.

La délégation était déjà présente à l’aéroport de Seattle lorsqu’il a été constaté qu’aucune réservation n’avait été enregistrée auprès de Blue Jet, Delta ni United Airlines. Après plusieurs heures d’attente, joueurs et staff ont regagné leur hôtel.

La FSF et la FIFA examinent désormais la possibilité d’affréter un vol charter direct vers Dakar.

Pour plusieurs joueurs, cette solution arrive toutefois trop tard : ils ont déjà organisé leur retour par leurs propres moyens.

Selon la presse sénégalaise, Pape Gueye, Édouard Mendy, Mory Diaw, Ismail Jakobs, Yehvann Diouf, Idrissa Gana Gueye et Kalidou Koulibaly ont déjà pris les devants pour regagner leurs familles ou leurs clubs.

Les joueurs restés sur place patientent actuellement à l’hôtel de l’équipe à Seattle, dans l’attente d’une nouvelle organisation pour leur voyage.