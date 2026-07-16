« Une minute de silence pour l’Angleterre »… Comment les stars argentines ont-elles piétiné la fierté des Three Lions ?

Les joueurs de l’équipe d’Argentine ont provoqué une vive polémique après la diffusion d’une vidéo filmée dans les vestiaires, juste après leur victoire 2-1 sur l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde 2026, un succès qui a qualifié les « Tango » pour la finale face à l’Espagne.

La séquence montre un vestiaire en fête, où les joueurs dansent et chantent avec enthousiasme pour célébrer leur qualification. L’ambiance bascule soudainement : tout le monde s’interrompt et se tait pendant quelques secondes.

Selon la séquence, un joueur a alors réclamé le silence, et le groupe a lancé d’une seule voix : « Une minute de silence pour les âmes des Anglais qui sont morts aujourd’hui sur le plan footballistique », avant que la pièce n’explose de nouveau de rires et de danses au milieu de célébrations assourdissantes.









Cette attitude a provoqué un tollé dans la presse britannique, qui a jugé qu’elle dépassait les bornes d’une célébration habituelle après un grand match, surtout après l’élimination dramatique des « Trois Lions » en demi-finale.

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De nombreux supporters argentins ont toutefois défendu cette célébration, estimant qu’elle illustrait la rivalité historique entre les deux nations et qu’elle s’inscrivait dans la culture latine du football, faite de ferveur et de provocations lors des grands rendez-vous.

Cette rivalité historique, ponctuée de rencontres tendues, a propulsé la séquence en tête des contenus les plus partagés sur les réseaux sociaux à l’issue de la demi-finale.

Au-delà de la polémique, l’Albiceleste a entamé sa préparation pour la finale très attendue contre l’Espagne en Coupe du monde 2026, où Lionel Messi et ses coéquipiers tenteront de conserver leur titre, tandis que les « Matadors » aspirent à soulever le trophée et à écrire un nouveau chapitre de leur histoire.