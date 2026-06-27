Dans une décision disciplinaire sans précédent, la Fédération uruguayenne de football a annulé le vol charter prévu pour le retour de la sélection après son élimination dès la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Les joueurs devront donc emprunter des lignes commerciales régulières, un message ferme adressé à un groupe qui n’a pas répondu aux attentes.

Selon le journaliste Martin Charquero, la fédération a supprimé les dispositions spéciales prévues pour assurer un retour confortable des « Celestes », une décision qui a immédiatement suscité des réactions sur les réseaux sociaux, où de nombreux observateurs y ont vu une sanction symbolique infligée à un groupe qui n’a pas répondu aux attentes après la défaite face à l’Espagne, synonyme d’élimination.

Cette décision tranche avec la norme des grandes sélections, qui privilégient d’ordinaire les vols privés pour préserver leurs joueurs après les compétitions majeures. mais cette fois, le confort a été sacrifié pour rappeler que les contre-performances entraînent des conséquences graves, surtout après une campagne jugée indigne d’un double champion du monde.

Cette élimination n’est pas due au hasard : depuis plusieurs semaines, des frictions internes empoisonnent le groupe dirigé par Marcelo Bielsa. D’après plusieurs sources, des titulaires contestent ses méthodes, jugées trop exigeantes à l’entraînement et tactiquement obscures.

Une réunion tendue a précédé le match décisif contre l’Espagne, sans réussir à combler le fossé entre les différentes parties : Bielsa est resté fidèle à ses principes malgré les critiques, tandis que plusieurs internationaux ont quitté la rencontre dans un état de colère manifeste. Après l’élimination, l’entraîneur a reconnu son échec, reconnaissant que des années d’efforts s’étaient avérées vaines.

Les larmes des joueurs au coup de sifflet final ont traduit la tristesse qui régnait dans le camp uruguayen, que les supporters espéraient voir retrouver ses gloires passées, mais qui ont assisté à un scénario presque identique à celui vécu au Qatar quatre ans plus tôt : confiance érodée, erreurs accumulées et sélection impuissante à trouver des solutions.

La décision symbolique d’annuler le vol en jet privé témoigne de la colère qui entoure la sélection uruguayenne à Montevideo : la fédération entend punir les performances jugées honteuses ainsi que les comportements antisportifs, notamment l’expulsion de Canopio et les altercations sur le banc.