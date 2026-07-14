Une mesure exceptionnelle : la FIFA met fin à la polémique arbitrale de la Coupe du monde par une nouvelle décision

La Fédération internationale de football (FIFA) a annoncé une décision majeure concernant la technologie d’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) à la veille des demi-finales de la Coupe du monde 2026. Objectif : optimiser la préparation technique après les controverses arbitrales qui ont émaillé les matchs à élimination directe.

Selon le journal britannique « Mirror », l’instance a décidé de rapprocher les arbitres vidéo du terrain en les installant directement dans les stades accueillant les deux demi-finales, au lieu de gérer les situations depuis le centre d’opérations central de Dallas, comme ce fut le cas pour la majeure partie de la compétition.

Cette mesure intervient après les critiques répétées sur les performances arbitrales lors des tours précédents, notamment en raison de plusieurs décisions controversées en quarts de finale.

Une équipe VAR sera positionnée dans le stade accueillant le match France-Espagne à Dallas, tandis qu’une seconde prendra place à Atlanta pour la rencontre Angleterre-Argentine.

La technologie vidéo a déjà suscité une vive polémique lors de plusieurs rencontres, notamment lors de l’annulation d’un but de l’Égypte face à l’Argentine en huitièmes de finale : les arbitres ont jugé qu’une faute avait été commise sur Lisandro Martínez au début de l’action, une décision qui a provoqué de vives protestations au sein du camp égyptien.

Le match Angleterre-Norvège a aussi été marqué par l’annulation d’un penalty réclamé par les Three Lions après la chute de Ged Spence dans la surface, suite à un contact avec un défenseur norvégien.

Jusqu’aux quarts de finale, l’ensemble des arbitres vidéo dirigeait les rencontres depuis le centre international de diffusion de Dallas, quel que soit le lieu du match. La FIFA a ensuite testé ce nouveau dispositif sur quelques rencontres avant de décider de l’adopter officiellement pour les demi-finales.

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Le dispositif vise à garantir une solution de secours en cas de défaillance technique ou de coupure de communication avec le centre international de diffusion, afin de pouvoir revoir les images et transmettre les décisions à l’arbitre de terrain sans perturber le déroulement de la rencontre.

Dan Hunt, propriétaire du club américain de Dallas et membre du comité d’organisation de la Coupe du monde, a déclaré : « Ces matchs sont riches en rebondissements, et il est difficile pour seulement quatre arbitres de gérer tout ce qui se passe sur le terrain, surtout compte tenu de la grande superficie du terrain. »

Il a ajouté : « Je me réjouis de la présence d’arbitres vidéo sur le terrain, même si je ne sais pas encore comment s’effectuera la communication entre eux et les arbitres. »

Dans le même ordre d’idées, la FIFA a confié l’arbitrage du match France-Espagne à l’arbitre salvadorien Iván Barton, assisté de David Morán (Salvador) et Antonio Pobero (Nicaragua), le duo qui l’a accompagné lors de ses trois précédents matchs du tournoi.

Le Polonais Tomasz Kwiatkowski, l’un des arbitres les plus expérimentés dans ce domaine, assumera la fonction d’arbitre vidéo principal, après avoir dirigé la salle de vidéo-arbitrage lors de la finale de la Coupe du monde 2022 entre la France et l’Argentine ; il sera secondé par le Néerlandais Dennis Hegler et le Mexicain Guillermo Pacheco.

Barton s’était déjà illustré dans cette compétition en devenant le premier arbitre à brandir un carton rouge pour avoir couvert sa bouche, lors de l’expulsion de Miguel Almirón contre la Turquie le mois dernier.

Malgré l’infériorité numérique, le Paraguay a conservé son avantage et l’a emporté 1-0 ; Almirón s’est ensuite excusé auprès de ses coéquipiers.