Une méga-transaction serait imminente : le FC Liverpool va-t-il toucher 1,6 milliard d'euros ?

Le Fenway Sports Group, actionnaire majoritaire des Reds, a confirmé au Financial Times que des négociations étaient en cours avec un consortium mené par l'entrepreneur Amit Bhatia en vue de céder une participation significative du club de Premier League.

M. Bhatia vient tout juste de céder ses parts dans les Queens Park Rangers. Selon le Guardian, cette méga-transaction porterait sur 30 % des parts de Liverpool, valorisées à 1,6 milliard d’euros. Des rumeurs évoquent aussi une possible participation du fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, même si celui-ci n’a pas encore confirmé son intention d’investir.

Reste à savoir dans quelle mesure cette opération pourrait gonfler le budget transferts des Reds pour l’été prochain.

Liverpool : une saison décevante malgré 500 millions d’euros de transferts

Dès le mercato estival 2025, le club avait déjà investi près de 500 millions d’euros en recrutant notamment Alexander Isak (145 M€), Florian Wirtz (125 M€) et Hugo Ekitike (95 M€).

Mais les résultats sportifs n’ont pas suivi, du moins à court terme : en Ligue des champions, cette nouvelle équipe de stars a été éliminée en quarts de finale, tandis qu’en championnat, elle a finalement réussi de justesse à se qualifier pour la Ligue des champions en terminant à la cinquième place. En FA Cup, l’équipe a subi une défaite cuisante 0-4 face à Manchester City en quarts de finale, tandis qu’en Coupe de la Ligue, l’aventure s’est arrêtée dès le 4e tour après une prestation désastreuse contre Crystal Palace.

En conséquence, l’entraîneur champion Arne Slot a été limogé fin mai. Son successeur, Andoni Iraola, devra encore colmater les brèches cet été : l’icône Mohamed Salah a quitté le LFC, tout comme le pilier défensif Ibrahima Konaté. Le Français rejoint le Real Madrid sans indemnité de transfert. Pour les remplacer, Victor Muñoz et Jérémy Jacquet ont déjà été recrutés pour plus de 100 millions d’euros.

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