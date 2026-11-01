Le comportement du Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, lors de la blessure d'Álvaro Mantilla, joueur du Racing Santander, a suscité une vague de critiques, après que Toni Freixa, ancien candidat à la présidence du FC Barcelone, s'en est pris violemment au technicien, en ressortant l'épisode de l'agression de Mourinho contre Tito Vilanova, ancien adjoint de Pep Guardiola.

L'incident est survenu lors de la rencontre entre le Real Madrid et le Racing Santander, marquée par la supériorité du club madrilène avec trois buts sans réponse en première mi-temps, ainsi que par des séquences controversées, notamment le penalty obtenu par Kylian Mbappé et la blessure dont a été victime Mantilla environ une demi-heure après le coup d'envoi.

Le latéral du Racing a quitté la pelouse, touché à un genou, après être tombé lors d'une tentative à l'intérieur de la surface de réparation, au milieu de craintes qu'il ne souffre d'une blessure grave, dans l'attente du rapport médical pour en déterminer la nature.

Freixa a profité de l'incident pour critiquer la réaction de Mourinho pendant que le joueur recevait les soins médicaux, écrivant sur son compte de la plateforme « X » : « Mourinho est un mauvais homme. Mantilla a subi une rupture des ligaments croisés, alors qu'il faisait des gestes laissant entendre qu'il se jetait par terre. »

L'attaque de l'ancien candidat à la présidence du Barça ne s'est pas arrêtée là, puisqu'il a évoqué le fameux épisode au cours duquel Mourinho avait mis son doigt dans l'œil de Tito Vilanova lors d'un match entre le Real Madrid et le Barcelone, ajoutant : « C'est la même personne qui a mis son doigt dans l'œil de Tito Vilanova. Un mauvais homme et un mauvais sportif. »