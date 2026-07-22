Selon le journal portugais A Bola, le Sporting CP s’intéresse de près à l’attaquant de 20 ans appartenant au FC Watford, club de deuxième division anglaise.

Selon ces informations, le Sporting serait prêt à débourser environ 15 millions d’euros, tandis que les Anglais en réclament encore environ 20 millions pour Irankunda. Un accord entre les deux parties reste toutefois envisageable, précise-t-on.

Arrivé il y a un peu plus d’un an en provenance du Bayern Munich pour trois millions d’euros, l’Australien pourrait donc être cédé à un prix plus de six fois supérieur, ce qui constituerait une opération financière très rentable pour les Hornets.

Mais le Bayern Munich, club le plus titré d’Allemagne, pourrait aussi tirer son épingle du jeu : selon certaines sources, il détiendrait 50 % des droits à la revente, ce qui signifie que la moitié de la somme finale lui reviendrait directement.

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Nestory Irankunda participera à la Coupe du monde 2026 avec l’Australie.

La saison passée, l’attaquant a inscrit quatre buts et délivré cinq passes décisives en 42 matchs officiels sous les couleurs du club de Championship. Classé 16e du championnat, Watford a toutefois manqué de peu la remontée en Premier League.

Lors de la Coupe du monde 2026, disputée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, le joueur de 20 ans a été inclus dans la liste des 26 Socceroos. Il a joué les quatre rencontres de la phase finale, inscrivant un but lors de l’élimination en seizièmes de finale contre l’Égypte.

En revanche, il n’a jamais été aligné avec l’équipe première du Bayern, évoluant uniquement en équipe réserve et avec les U19 en Youth League. Lors de son départ, il avait déploré un manque de communication de la part du club le plus titré d’Allemagne.