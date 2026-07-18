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Lionel Messi Harry Kane Argentina England 2026 World CupGetty
Abdelmawgood Samir

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« Une malédiction terrifiante depuis 2018 »… Va-t-elle frapper Messi et ses coéquipiers ?

Angleterre vs Argentine
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Espagne vs Argentine
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É.-U.
Espagne

L'Espagne attend

Le match qui opposera l’Argentine à l’Espagne demain soir au MetLife Stadium du New Jersey va bien au-delà d’une simple finale. Depuis la Coupe du monde 2018 en Russie, une étrange malédiction plane en effet sur les « Tangos » : selon laquelle toute équipe battant l'Angleterre 2-1 en phase à élimination directe perd ensuite la finale.

Selon le journal « Marca », cette malédiction a d’abord touché la Croatie en 2018, puis la France en 2022 : après avoir battu les « Three Lions » sur ce score, les deux équipes se sont inclinées en finale face à la France puis à l’Argentine.

Le phénomène s’est reproduit en demi-finale de l’édition actuelle, où l’Argentine a battu l’Angleterre 2-1, la plaçant dans une position délicate face à l’Espagne. La question est désormais de savoir si elle brisera la malédiction ou en deviendra la troisième victime.

Tout a commencé en demi-finale du Mondial 2018, quand l’Angleterre avait ouvert le score face à la Croatie avant de voir la « surprise du tournoi » égaliser puis l’emporter en prolongation grâce à Mandžukić, avant de s’incliner 4-2 en finale contre la France.

Au Qatar en 2022, les Bleus ont battu les Three Lions 2-1 en quarts, avant de s’incliner en finale face à l’Albiceleste aux tirs au but, après un match fou terminé 3-3.

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Comme la Croatie, les Bleus ont ensuite chuté en finale contre l’Argentine (3-3, 4-2 t.a.b.), malgré le triplé historique de Mbappé.

L’histoire offre toutefois un précédent encourageant : en 1986, l’Argentine avait déjà brisé cette malédiction en battant l’Angleterre 2-1 en quarts de finale grâce à deux buts légendaires de Maradona, dont la fameuse « main de Dieu », avant de soulever le trophée aux dépens de l’Allemagne.

Le Brésil a suivi la même trajectoire en 2002 : victoire 2-1 en quarts face à l’Angleterre grâce à Rivaldo et Ronaldinho, puis cinquième étoile après un doublé de Ronaldo en finale contre l’Allemagne.

Le match de dimanche constituera donc un véritable test pour l’Argentine : parviendra-t-elle à conjurer le sort qui la poursuit depuis 2018, ou rejoindra-t-elle la liste des victimes en laissant filer l’occasion d’ajouter une quatrième étoile à son maillot bleu et blanc ?

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