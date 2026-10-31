La malédiction des blessures a continué de poursuivre Salem Al-Dawsari, le capitaine d'Al-Hilal, avant le match tant attendu face à Al-Fateh en Roshn Saudi League.

Al-Hilal accueille son homologue Al-Fateh, ce samedi, sur la pelouse du Kingdom Arena, dans la capitale saoudienne Riyad, lors de la douzième journée de la Roshn League.

Selon le journal saoudien « Arriyadiyah », Salem Al-Dawsari manquera la rencontre en raison de la blessure qui l'a de nouveau touché ces dernières heures.

Le journal a précisé que « Tornado » s'est rendu à la clinique médicale du club d'Al-Hilal à l'issue de l'entraînement, hier vendredi, ce qui a contraint son entraîneur italien Simone Inzaghi à l'écarter de la liste du match.

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Ce sera la deuxième fois qu'Al-Dawsari est écarté de la liste d'Al-Hilal à quelques heures d'un match, après que cela s'est déjà produit lors du Clásico contre Al-Ittihad, en Roshn League, le 10 octobre en cours.

Salem n'a disputé que 3 matchs avec Al-Hilal depuis le début de la saison en cours, dont un seul comme titulaire, contre Al-Shamal du Qatar, mardi dernier, en plus de deux matchs comme remplaçant dans les dernières minutes en Roshn League.

Le capitaine d'Al-Hilal sera le deuxième absent de l'équipe sur le front de l'attaque, après l'ailier brésilien Gabriel Martinelli, qui s'est blessé lors de la victoire sur Al-Qadsiah sur le score de 3-2, vendredi dernier, en Roshn League.

En revanche, l'ailier néerlandais Crysencio Summerville fera son retour comme titulaire, afin de compenser l'absence de Martinelli et d'Al-Dawsari, d'autant plus qu'il avait manqué le dernier match contre Al-Shamal en raison de sa suspension en compétition asiatique.

Al-Hilal occupe la troisième place au classement du championnat saoudien avec 27 points, à une longueur d'Al-Qadsiah, qui a disputé deux matchs de plus, et d'Al-Nassr, qui a joué un match supplémentaire.

De son côté, Al-Fateh aborde la rencontre en occupant la dix-septième place au classement avec seulement 6 points, récoltés grâce à une unique victoire et 3 matchs nuls, tandis qu'il s'est incliné à 7 reprises.