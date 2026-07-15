Une malchance que seuls les « Trois Lions » connaissent… L'Argentine rappelle à l'Angleterre le cauchemar croate

Le rêve de l'équipe d'Angleterre de se qualifier pour la finale de la Coupe du monde 2026 s'est transformé en un nouveau cauchemar, après sa défaite face à l'Argentine en demi-finale sur le score de 1-2, ce mercredi soir à Atlanta.

Les Three Lions avaient ouvert le score par Anthony Gordon dix minutes après la reprise, mais ils ont finalement cédé, l’Albiceleste renversant la vapeur grâce à deux réalisations dans les dernières minutes.

Selon les données d’Opta, seules deux équipes au XXIe siècle ont ouvert le score en demi-finale sans pour autant atteindre la finale de la Coupe du monde.

Dans les deux cas, l’Angleterre était sur le terrain.

Avant la rencontre de ce mercredi, les Three Lions avaient déjà échoué à préserver leur avantage en demi-finale du Mondial 2018 contre la Croatie.

À l’époque, les Three Lions avaient ouvert le score grâce à Kieran Trippier, avant d’encaisser les réalisations d’Ivan Perišić et de Mario Mandžukić, et de s’incliner 1-2, exactement comme ce mercredi.