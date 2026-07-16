Une magie sans fin… Messi écrase les Anglais et bat des records qui tenaient depuis 60 ans

Lionel Messi a poursuivi son écriture de l'histoire sous le maillot argentin en guidant les « Tango » vers une victoire 2-1 contre l'Angleterre et une qualification pour la finale de la Coupe du monde 2026, lors d'une rencontre où il a livré l'une de ses plus brillantes performances.

Selon Opta, Messi a réussi 9 dribbles et délivré deux passes décisives, devenant le premier joueur, depuis le début des statistiques en 1966, à accomplir une telle performance en un seul match à élimination directe de la Coupe du monde.

Ses exploits ne s’arrêtent pas là : il porte à 12 son total de passes décisives en Coupe du monde, dont 10 en phase à élimination directe, une marque inédite dans l’histoire de la compétition.

Selon Opta, aucun autre joueur n’a délivré plus de huit passes décisives en phase finale depuis 1966, ce qui consolide l’empreinte historique de Messi sur les grands rendez-vous.

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Il a par ailleurs égalé son record personnel de dribbles réussis en un seul match de Coupe du monde (9), performance qu’il avait déjà réalisée face à l’Islande en 2018 (à 30 ans) et contre l’Allemagne en 2010 (à 23 ans).

Ces chiffres exceptionnels confirment que Messi conserve toujours sa magie, sa capacité à dribbler et à faire la différence malgré ses presque quarante ans, ce qui a poussé beaucoup de monde à qualifier sa prestation face à l’Angleterre de « performance légendaire », prouvant que son génie ne connaît pas de limite d’âge.

Fort de cette performance brillante, le capitaine argentin aborde la finale contre l’Espagne avec de nouveaux records historiques à son actif et s’apprête à ajouter un nouveau chapitre à son parcours exceptionnel en Coupe du monde.