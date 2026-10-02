Une magie sans fin : les missiles de la Belgique offrent un nouveau centenaire à De Bruyne

Le Belge Kevin De Bruyne, milieu de terrain de Naples, a continué de répandre sa magie sur les pelouses du monde entier, à l'occasion de la rencontre face à la Turquie en Ligue des nations.

La sélection belge a reçu son homologue turc, ce vendredi, au stade Maurice Dufrasne, lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des nations 2027.

La rencontre a été marquée par une grande performance de De Bruyne, qui a ouvert le score pour les locaux à la dixième minute de jeu, après avoir dribblé un défenseur adverse et placé le ballon au ras du sol sur la gauche du gardien.

Le milieu de terrain de Naples a ajouté un deuxième but, pour lui-même et pour sa sélection, à la 60e minute de jeu, après avoir décoché une frappe surpuissante de l'extérieur de la surface de réparation, que le gardien turc n'a pu détourner.

Selon le réseau Bleacher Report, De Bruyne a atteint le cap des 201 buts sur les terrains de football, après avoir inscrit son 40e but avec la sélection belge.

En dehors de ses buts internationaux, le joueur de 35 ans a inscrit 108 buts avec Manchester City, 20 avec Wolfsburg, 17 sous le maillot de Genk, 10 aux couleurs du Werder Brême et 6 buts à ce jour avec son club actuel, Naples.