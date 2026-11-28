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Vincent Kompany, l'entraîneur du Bayern Munich, a reçu des nouvelles contrastées avant d'affronter Hambourg en Bundesliga. Si les dernières séances d'entraînement ont apporté la bonne nouvelle du retour de Serge Gnabry et d'Alphonso Davies, la nouvelle blessure de Jamal Musiala a largement douché l'optimisme et place le technicien belge face à une crise supplémentaire, à un moment particulièrement délicat.

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Après la défaite 2-1 face à Lille en Ligue des champions, Kompany espérait récupérer certaines de ses armes offensives, d'autant que les absences se multiplient dans l'effectif. Mais la nouvelle rechute de Musiala a ravivé les inquiétudes quant à sa capacité à retrouver sa condition physique et soulevé des questions sur l'avenir de l'un des plus grands talents du football allemand.

Selon Sky Sport, l'entraînement du Bayern Munich a connu vendredi une évolution positive avec le retour complet de Serge Gnabry et d'Alphonso Davies à l'entraînement collectif, une étape qui redonne un peu d'espoir au staff technique quant à leur disponibilité dans les semaines à venir.

Gnabry souffrait d'une blessure musculaire qui l'avait privé de compétition, tandis que Davies avait subi une déchirure des tendons du genou de la jambe gauche, ce qui l'avait tenu éloigné de l'équipe ces derniers temps.

Le retour des deux joueurs intervient à un moment où Kompany a cruellement besoin de récupérer ses éléments clés, l'équipe souffrant d'un manque évident d'options, aussi bien en attaque que dans les autres lignes.

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Toutefois, un retour à l'entraînement ne signifie pas forcément un feu vert pour jouer en match : la décision finale dépendra du degré de préparation physique et de l'évaluation du staff médical.

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Musiala de nouveau à terre : une blessure qui remonte le temps

À l'inverse, le Bayern Munich a encaissé un coup dur avec l'annonce d'une nouvelle blessure musculaire de Jamal Musiala. Le calvaire du jeune joueur avec les blessures se poursuit, et ses efforts pour retrouver son niveau habituel se compliquent.

Dans un communiqué officiel, le club bavarois a indiqué que les examens médicaux avaient confirmé une blessure musculaire aux ischio-jambiers de la cuisse droite, précisant que le joueur serait absent jusqu'à nouvel ordre.

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Mais le média allemand tz a révélé des détails encore plus inquiétants sur la nature de la rechute, affirmant que le joueur souffrait à nouveau d'une déchirure des fibres musculaires à la cuisse gauche, ce qu'ont confirmé les examens médicaux, selon les informations obtenues par Absolute Bayern.

Musiala avait joué environ 20 minutes lors du match contre Lille, mercredi dernier, en Ligue des champions, avant de se blesser de nouveau. Il se retrouve ainsi contraint de reprendre son programme de rééducation au lieu de poursuivre le travail avec ses coéquipiers pour retrouver le rythme de la compétition.

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Selon les prévisions, le meneur de jeu allemand ne pourra pas revenir à la compétition avant le début de l'année prochaine, un coup dur pour un joueur qui commençait tout juste à retrouver son rythme.

Huit semaines d'absence et des souffrances sans fin

Cette nouvelle blessure est d'autant plus cruelle que Musiala avait déjà été absent huit semaines en raison de la même blessure, avant de faire son retour sur les terrains lors du match contre Cologne, vendredi dernier, qui s'était soldé par un nul 1-1 en Bundesliga.

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Le plan prévoyait de réintégrer progressivement le joueur de 23 ans à la compétition, en lui accordant un temps de jeu limité afin de ne pas lui imposer une charge physique trop importante avant qu'il ne retrouve pleinement sa forme.

Ses apparitions contre Cologne puis contre Lille s'inscrivaient effectivement dans ce programme, mais son corps n'a pas réagi comme espéré : la blessure s'est répétée et l'a ramené presque au point de départ.

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Cette rechute soulève de nombreuses questions au sein du club, notamment sur les raisons pour lesquelles les muscles du joueur ne supportent pas les charges physiques des matchs, sur la pertinence de son programme de rééducation et sur la meilleure façon d'éviter que le même scénario ne se reproduise lors de son prochain retour.

Des interrogations émergent également sur l'ampleur des pressions physiques et techniques qui pèsent sur les épaules du joueur, et sur la question de savoir si les tentatives de le faire revenir rapidement ont dépassé les limites adaptées à son état.

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Un salaire colossal et des doutes au sein du club : Musiala sous pression

Les conséquences de la blessure de Musiala ne se limitent pas à l'aspect sportif, puisqu'elle survient à un moment où l'avenir et le niveau du joueur font débat dans les couloirs du Bayern Munich.

Les deux membres du conseil de surveillance, Karl-Heinz Rummenigge et Uli Hoeness, ont publiquement exprimé leurs doutes sur la capacité du joueur à retrouver le niveau qu'il affichait auparavant, compte tenu de ses blessures à répétition et de la discontinuité de ses apparitions.

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La question d'une réduction de son salaire annuel, qui atteint 25 millions d'euros, a également été évoquée, bien qu'il soit lié au club par un contrat courant jusqu'en 2030.

Le président du directoire, Jan-Christian Dreesen, a adopté une position similaire, quoique sur un ton plus mesuré. L'état physique de Musiala devient ainsi un dossier épineux qui dépasse le cadre du rectangle vert.

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Kompany perd une carte importante et la crise offensive s'aggrave

Pour Kompany, la blessure de Musiala représente un coup supplémentaire, alors que l'équipe manque de ressources en attaque. Le technicien belge comptait sur le retour du meneur de jeu pour apporter des solutions créatives supplémentaires lors des prochains matchs.

La situation se complique encore avec l'absence persistante de plusieurs éléments influents : le Bayern est privé de Harry Kane en raison d'une blessure aux ligaments de la cheville, d'Ismael Saibari pour la même raison, ainsi que de Michael Olise, qui souffre d'une contusion au pied.

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Gnabry ne sera pas non plus disponible pour affronter Hambourg malgré son retour à l'entraînement collectif, car il doit achever sa convalescence avant de retrouver la compétition.

Entre le retour attendu de certains blessés et la nouvelle rechute de Musiala, Kompany se retrouve face à une mission complexe : gérer un effectif amputé d'absences importantes, à un moment où le Bayern doit rapidement retrouver son équilibre après sa défaite européenne.