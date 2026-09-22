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Al Hilal v Al Gharafa - AFC Champions League EliteGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traduit par

Une lourde sanction en vue ? La Confédération asiatique s'adresse à Al-Hilal au sujet de l'expulsion de Somerville face à Al-Gharafa

Al Hilal vs Al-Gharafa
Al Hilal
Al-Gharafa
AFC Champions League Elite
C. Summerville
Arabie saoudite
Qatar
Pays-Bas

A reçu un carton rouge après son altercation avec Ismaël Bennacer

  Le club saoudien d'Al-Hilal a reçu un courrier de la commission de discipline de la Confédération asiatique de football, lui demandant des explications sur les circonstances du carton rouge reçu par le joueur Crysencio Summerville, lors de la rencontre face à Al-Gharafa du Qatar, dans le cadre des matches de la première journée de la Ligue des champions d'Asie Elite.

La 32e minute a été le théâtre d'un accrochage entre Crysencio Summerville, joueur d'Al-Hilal, et Ismaël Bennacer, qui disputait son premier match sous le maillot d'Al-Gharafa.

La crise a débuté lorsque Summerville a attrapé Abdulrahman Al-Rashidi, joueur d'Al-Gharafa, par son maillot et l'a poussé violemment pour le faire tomber au sol en dehors du terrain.

Alors que certains joueurs intervenaient, Bennacer est intervenu et a tiré violemment le joueur d'Al-Hilal par la tête, provoquant de violents accrochages entre les joueurs.

L'arbitre a brandi un carton rouge direct à l'encontre de Summerville, avant de revenir et de brandir un carton similaire à l'encontre de Bennacer une fois les choses apaisées.

Le journal saoudien « Okaz » a indiqué ce mardi que, l'absence de Summerville étant officiellement confirmée pour la prochaine rencontre d'Al-Hilal dans la compétition face à Al-Sadd du Qatar, en raison de la suspension automatique d'un match, la sanction pourrait être portée à deux matches supplémentaires en cas de publication du rapport disciplinaire final de l'arbitre et de la Confédération asiatique.

Summerville avait entamé sa carrière professionnelle avec le club néerlandais de Feyenoord, en passant par les clubs anglais de Leeds United et de West Ham, avant de rejoindre finalement les rangs d'Al-Hilal.

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