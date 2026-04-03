Une longue suspension attend Neymar après avoir insulté l'arbitre et des femmes

La star brésilienne Neymar Jr. a essuyé une vague de critiques sur les réseaux sociaux, à la suite d'une déclaration controversée qu'il a faite ce vendredi.

Après la victoire de son équipe, Santos, contre Remo (2-0) en championnat brésilien, Neymar a exprimé sa colère envers l'arbitre Sávio Pereira Sampaio, qui lui a donné un carton jaune dans les dernières minutes, ce qui signifie qu'il sera suspendu pour le prochain match contre Flamengo.

Lire aussi

Le Real Madrid n'est pas l'Atalanta... Kane tire la sonnette d'alarme à Munich

Vinícius absent du Real avant le choc contre le Bayern Munich... et Díaz accompagne Mbappé

L'Europe et le racisme : l'Angleterre se distingue dans la lutte contre ce fléau... et Yamal souffre de la faiblesse de Vinícius

Neymar a déclaré lors d'une conférence de presse d'après-match : « En tout cas, cet arbitre aussi... Je pense qu'il s'est réveillé alors qu'il était en période de règles, et qu'il est venu au match dans cet état. »

Cette phrase a suscité une vive colère, car elle est considérée comme une insulte discriminatoire, associant une mauvaise performance ou une mauvaise humeur aux règles chez les femmes, ce que beaucoup ont qualifié de déclaration « sexiste ».

De son côté, le journal britannique « The Sun » a indiqué que l'ancienne star du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone risquait une suspension de 12 matchs en raison de cette déclaration.