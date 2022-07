Une longue blessure pour Pogba : Paredes, Arthur... le mercato de la Juventus chamboulé ?

La blessure de Pogba bouleverse les plans d'Allegri : assaut sur Paredes en cas de départ d'Arthur ? Quid de Rovella ?

La blessure de Pogba, et la certitude que le Français devra rester dans les stands pendant au moins deux mois, chamboule évidemment les plans de Massimiliano Allegri pour l'ensemble du milieu de terrain. Le numéro 10, revenu chez les Bianconeri après six ans à Manchester United, aurait dû être le pivot sur lequel greffer l'un des secteurs de jeu les plus discutés (et critiqués) de l'histoire récente de la Vieille Dame.

Arthur toujours sur le départ, Paredes priorité d'Allegri

L'arrêt forcé du milieu de terrain français rouvre donc des scénarios sur le marché des transferts intrigants, tant à l'intérieur du club qu'à l'extérieur. En haut de la liste des départs, il y a toujours Arthur, tenté ces heures-ci par rejoindre le Valence de Gattuso, qui aurait fait une première proposition pour s'attacher le Brésilien de manière temporaire.

Un dossier certainement à surveiller et qui pourrait libérer de l'espace pour que la Juventus se lance à l'assaut de Leandro Paredes, une vieille connaissance de la Serie A et toujours très apprécié par Allegri. Le milieu de terrain du PSG semble déjà s'être retrouvé en marge du projet Galtier et une porte de sortie en Serie A pourrait représenter une grande chance, surtout en ce début de saison menant à la Coupe du monde.

Rovella retenu malgré l'intérêt de clubs italiens

Au milieu de terrain, il est impossible de ne pas ouvrir une parenthèse sur Nicolò Rovella, un profil que l'entraîneur toscan évalue soigneusement pendant la tournée aux États-Unis. L'ancien joueur du Genoa a réalisé de bonnes performances lors de ses premières sorties contre Chivas et Barcelone, mais son avenir reste à définir.

En effet, plusieurs clubs italiens ont déjà fait des démarches auprès du joueur né en 2001, avec l'intention déclarée de le récupérer en prêt : Salernitana, Vérone et Spezia ont déjà sondé la situation. Mais la décision finale reviendra, comme toujours, à Allegri qui, avec le pépin de Paul Pogba et la situation complexe d'Arthur, pourrait aussi décider de pousser pour qu'il reste dans le Piémont.