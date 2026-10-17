À la 10e minute du match, samedi soir, Yamal a récupéré le ballon à une trentaine de mètres du but. Son adversaire direct, Facundo Bernal, a d’abord réussi à suivre son accélération jusqu’à l’angle de la surface de réparation, avant que la star du Barça ne l’élimine d’un geste remarquable dans un espace très réduit.

Yamal a profité de l’espace ainsi créé pour décocher, presque sans élan, une frappe incroyable. Le tir du gauche du joueur de 19 ans a suivi une superbe trajectoire avant de se loger dans la lucarne opposée et de donner l’avantage à Barcelone.

L’attaquant Gabriel Jesus s’est pris la tête entre les mains, admiratif et stupéfait. L’international allemand Karim Adeyemi a lui aussi été visiblement impressionné par le coup de génie de Yamal. Pendant ce temps, l’entraîneur Hansi Flick exultait sur la ligne de touche, tandis que Yamal s’asseyait d’abord sur le panneau publicitaire, tout sourire.

Lamine Yamal et les autres : qui sont les favoris pour le Ballon d’Or ?

« Quel but ! », s’est enthousiasmé le commentateur de DAZN, Nico Seepe, avant d’ajouter après une courte pause : « S’il fallait encore une candidature pour le Ballon d’Or, en voilà une. » Aux côtés des stars du Bayern Michael Olise et Harry Kane, ainsi que de son coéquipier au Barça Rodri, Yamal fait partie des grands favoris pour remporter le Ballon d’Or 2026, qui sera remis le 26 octobre.

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« Émerveillement et stupéfaction à La Cartuja (le stade du Betis, ndlr) devant ce geste digne d’une œuvre d’art signé Lamine Yamal », a poursuivi Seepe. « Une frappe enroulée à la perfection », a également salué Benny Lauth, ancien attaquant de Bundesliga et ex-international allemand, qui commentait le match en tant que consultant pour DAZN.

Yamal et le Barça égalent ce record du Real Madrid

Mais l’ouverture du score de Yamal n’était que le début d’un nouveau spectacle auquel a participé le FC Barcelone. Après l’égalisation de Valentin Gomez, Rodri a permis au Barça de rentrer aux vestiaires avec l’avantage. Gabriel Jesus a inscrit le but du 3-1 pour les visiteurs peu après la reprise, sur une passe de Yamal, avant qu’Abde Ezzalzouli ne réduise de nouveau l’écart pour le Betis.

Après l’expulsion de Facundo Bernal, de Séville, Eric Garcia et Dani Olmo ont chacun marqué sur une passe de Pau Cubarsi pour porter le score à 5-2. Avec cette neuvième victoire en neuf matches de championnat, Barcelone a égalé le record du Real Madrid de 1968/69. Le total de 39 buts inscrits par les Catalans après neuf matches n’a été dépassé qu’une fois : en 1940/41, le FC Séville comptait déjà 42 réalisations au même stade.

Yamal, qui avait célébré le titre de champion du monde avec l’Espagne cet été, en est déjà à neuf buts en onze apparitions cette saison, toutes compétitions confondues. Le joueur offensif a également délivré dix passes décisives et affiche une forme exceptionnelle depuis plusieurs semaines, à l’approche de la remise du Ballon d’Or.