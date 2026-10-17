À la 10e minute du match, samedi soir, Yamal a récupéré le ballon à environ 30 mètres du but. Son adversaire Facundo Bernal a d’abord réussi à suivre son accélération jusqu’à l’angle de la surface de réparation, mais la star du Barça l’a alors éliminé d’un geste exceptionnel dans un espace réduit.

Yamal a profité de l’espace ainsi créé pour décocher, presque à l’arrêt, une frappe incroyable. Le tir du gauche du joueur de 19 ans a suivi une magnifique trajectoire avant de se loger dans la lucarne opposée, donnant l’avantage à Barcelone.

L’attaquant Gabriel Jesus s’est pris la tête entre les mains, stupéfait et admiratif. L’international allemand Karim Adeyemi a lui aussi visiblement apprécié le coup de génie de Yamal. Sur la touche, l’entraîneur Hansi Flick a exulté, tandis que Yamal s’est d’abord assis, souriant, sur le panneau publicitaire.

Lamine Yamal et les autres : qui sont les favoris pour le Ballon d’Or ?

« Quel but ! », s’est enthousiasmé le commentateur de DAZN Nico Seepe, avant d’ajouter après une brève pause : « S’il fallait encore une candidature pour le Ballon d’Or, en voilà une. » Aux côtés des stars du Bayern Michael Olise et Harry Kane, ainsi que de son coéquipier au Barça Rodri, Yamal figure parmi les grands favoris pour remporter le Ballon d’Or 2026, qui sera décerné le 26 octobre.

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« Stupeur et incrédulité à La Cartuja (le stade du Betis, NDLR) devant ce geste splendide de Lamine Yamal », a poursuivi Seepe. « Un tir enroulé à la perfection », a également salué Benny Lauth, ancien attaquant de Bundesliga et ex-international allemand, qui commentait le match en tant que consultant pour DAZN.

Pour Yamal, qui avait fêté le titre de champion du monde avec l’Espagne cet été, il s’agissait déjà de son neuvième but de la saison en onze apparitions, toutes compétitions confondues. Le joueur offensif a également délivré neuf passes décisives et affiche depuis des semaines une forme éblouissante à l’approche de la cérémonie du Ballon d’Or.