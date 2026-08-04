Une légende vivante : Ismail Ahmed entre dans le livre Guinness des records

La star égyptienne Ismail Ahmed, joueur du club libanais Al-Riyadi, a réalisé un exploit historique sans précédent en entrant dans le livre Guinness des records en tant que plus vieux joueur de basket-ball à réussir 3 double-doubles au cours d'un même match, à l'âge de 49 ans et 243 jours.

Ahmed a annoncé cet exploit exceptionnel sur sa page officielle Facebook, lundi, en publiant une photo de lui recevant le certificat du livre des records mondiaux durant la mi-temps de la finale décisive qui opposait son équipe, Al-Riyadi, à Al-Hikmeh.

Cet hommage est survenu au moment idéal, coïncidant avec le sacre d'Al-Riyadi au championnat libanais de basket-ball après sa victoire écrasante sur Al-Hikmeh sur le score de 100-79 lors du septième et décisif match de la série finale, disputée au meilleur des 7 rencontres.

Ahmed avait battu ce record historique le 24 mai dernier, lors de la confrontation que son équipe avait livrée face à Homenetmen Beyrouth dans le cadre du championnat libanais.

Ismail Ahmed est considéré comme l'une des plus grandes légendes vivantes du monde du basket-ball arabe, sa carrière professionnelle s'étendant sur des décennies de brio et d'accomplissements continus avec Al-Riyadi libanais et Al-Ittihad d'Alexandrie en Égypte.

La star égyptienne a remporté le titre du championnat libanais à 17 reprises tout au long de sa riche carrière, dont 16 titres avec Al-Riyadi, en plus d'un titre avec Homenetmen Beyrouth. Il a également ajouté à son palmarès 3 titres du championnat égyptien avec Al-Ittihad d'Alexandrie.

Les exploits d'Ahmed ne se sont pas limités au niveau local, mais se sont étendus au continent asiatique, où il a été sacré champion d'Asie des clubs, la compétition la plus relevée du continent, à deux reprises en 2011 et 2024 avec Al-Riyadi libanais.

Sur le plan des sélections, Ahmed a réussi à décrocher deux médailles de bronze avec l'équipe d'Égypte lors du championnat d'Afrique de basket-ball, ajoutant ainsi une dimension internationale à sa carrière exceptionnelle, qui constitue une source d'inspiration pour les générations montantes du sport arabe.