La décision de la Confédération africaine de football (CAF) de retirer le titre de la dernière Coupe d'Afrique des nations à l'équipe du Sénégal pour l'attribuer au Maroc par voie administrative a suscité une vive polémique sur le continent africain, beaucoup y voyant un précédent sans précédent dans l'histoire de la compétition.

Cette décision fait suite à l'examen par la commission de discipline de la CAF des événements survenus lors de la finale qui opposait les deux équipes, et qui a été interrompue quelques minutes avant la fin suite au retrait des joueurs sénégalais en signe de protestation contre des décisions arbitrales controversées.

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En vertu des articles 82 et 84 du règlement de la compétition, la CAF a considéré que ce retrait constituait un « refus de terminer le match », le résultat a donc été comptabilisé en faveur du Maroc, qui s'est vu officiellement attribuer le titre.

Au cœur de la polémique, l'ancienne star sud-africaine Mark Fish, joueur de la Lazio (Italie) et ancien membre de la sélection des Bafana Bafana, s'est exprimé pour rejeter catégoriquement la décision de la CAF, affirmant que le Sénégal est le véritable champion du tournoi.

« Pour moi, le vainqueur est le Sénégal et j’ai du mal à y croire, donc quoi qu’il arrive, je considère que l’équipe du Sénégal est championne d’Afrique », a déclaré Fish lors d’une interview télévisée.

Les déclarations de Fiche interviennent à un moment délicat, alors que la CAF subit des pressions croissantes concernant la transparence et l'indépendance de ses décisions.

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