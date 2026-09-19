Hussein Abdulghani, légende d'Al-Ahli et ancien joueur de la sélection saoudienne, a ouvert le feu sur Marino Pušić, l'entraîneur de l'équipe, après la défaite face aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns sur le score de 2-1, dans le cadre de la Coupe intercontinentale des clubs, imputant au technicien une large part de responsabilité dans la chute de l'équipe après un recul marquant en seconde période.

Abdulghani a estimé qu'Al-Ahli avait livré une prestation remarquable durant la première mi-temps de la rencontre, mais qu'il avait perdu beaucoup de sa force après la pause, Pušić s'étant montré incapable de gérer le cours du match ou d'exploiter les espaces apparus derrière la défense des Sundowns, affirmant que les interventions de l'entraîneur n'ont pas aidé l'équipe à retrouver son niveau.

Abdulghani a déclaré, lors de propos tenus dans l'émission « Nadina » : « Une défaite douloureuse pour l'équipe. En première mi-temps, Al-Ahli est entré de manière superbe, mais en seconde période, Pušić a trahi l'équipe. Il était résigné, n'a eu aucune réaction et a échoué à exploiter les espaces derrière les Sundowns. »

L'ancienne légende d'Al-Ahli a ajouté : « Je savais que les Sundowns allaient marquer, ce n'était qu'une question de temps. Les changements tactiques de l'entraîneur en seconde période étaient étranges. Brendarenko est entré en jeu et n'a pas été bon, et je ne comprends pas la raison de sa titularisation. »

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Abdulghani a poursuivi ses critiques envers Pušić, considérant que l'entraîneur n'avait pas lu l'ambiance du match comme il le fallait, et que ses décisions tactiques ont contribué à accroître les difficultés d'Al-Ahli au lieu de l'aider à faire face à la pression des Sundowns, pour finir par adopter une position claire quant à l'avenir du technicien avec l'équipe.

Il a déclaré : « Pušić n'a pas géré le match avec logique, il a été mauvais à un point tel. C'est un entraîneur retors qui ne sait pas gérer l'ambiance d'un match, et les interventions de l'entraîneur ont causé du tort à Al-Ahli. »

La star d'Al-Ahli et ancien international saoudien a tranché sa position sur le maintien de Pušić, affirmant que ce que l'entraîneur a proposé durant la période écoulée, de son point de vue, ne lui offre aucune justification pour revenir à la tête de l'équipe, surtout après la défaite face aux Sundowns et la manière dont il a géré les événements du match.

Abdulghani a conclu ses propos par un message tranchant : « Pušić ne doit pas revenir avec l'équipe après la série de catastrophes qu'il a commises », dans une critique directe de l'entraîneur après la défaite qui a privé Al-Ahli d'un résultat positif face au champion d'Afrique.

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