Une légende néerlandaise prend la défense de Mbappé après le match contre le Maroc… et critique Vinícius

Kylian Mbappé a de nouveau été salué pour avoir guidé l’équipe de France vers la victoire contre le Maroc. Cette fois, les éloges s’accompagnent d’une charge vigoureuse contre ses détracteurs : l’ex-international néerlandais Rafael van der Vaart estime que tous ceux qui ont douté de l’attaquant du Real Madrid lui doivent des excuses.

Lors de son passage dans l’émission NOS, l’ancien international néerlandais a estimé que les sceptiques madrilènes devraient rougir, tant la performance de la star française, auteur d’un penalty manqué en début de match mais décisif ensuite, a porté les Bleus vers la victoire (2-0).

L’ancien international néerlandais s’est interrogé : « Les gens ne devraient-ils pas avoir honte d’avoir mis en doute Kylian Mbappé au Real Madrid ? », avant de poursuivre sa défense acharnée du capitaine de l’équipe de France.

Il est également revenu sur la polémique autour de l’avenir de Mbappé, rappelant l’existence d’une pétition que 97 millions de personnes auraient signée pour réclamer son départ du Real Madrid.

Il a ajouté, dans des propos polémiques semblant viser le Brésilien Vinícius Júnior : « Ce sont eux qui devraient avoir honte. Et s’il y a un joueur à se débarrasser, c’est bien lui. »

Il a affirmé que Mbappé restait le meilleur au monde, expliquant : « Mbappé est tout simplement le meilleur. Quand on atteint ce niveau, on n’a plus besoin de s’entraîner aux tirs au but. Et si vous ne me croyez pas, regardez Lionel Messi », en référence au penalty manqué par le capitaine argentin face à l’Égypte.

Malgré sa défense acharnée, l’ancien international néerlandais a admis que Mbappé n’avait pas été à son meilleur niveau lors de cette rencontre, mais il a rappelé que les grands joueurs font la différence même quand ils ne sont pas à 100 %.

La légende néerlandaise a confié au journal Mundo Deportivo : « Il a livré un match très moyen. Il a manqué plusieurs occasions, mais il a tout de même inscrit un but magnifique. C’est vraiment incroyable. »

Il a conclu en saluant les capacités physiques exceptionnelles de la star française, ajoutant : « Il est incroyablement rapide. J’ai le sentiment que même s’il continuait à jouer jusqu’à l’âge de quarante et un ans, il conserverait la même vitesse. »