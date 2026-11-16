« Une légende marocaine » : Bounou rend hommage à celui qui lui a appris le secret des penalties, « Tout le mérite lui revient »

Yassine Bounou, gardien d'Al-Hilal et de la sélection marocaine, a révélé à qui il doit l'une des techniques sur lesquelles il s'appuie pour arrêter les penalties.
Dans des déclarations faites après la victoire du Maroc face au Niger (5-1) en éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations, et rapportées par le quotidien espagnol Sport, il a indiqué que c'est le légendaire gardien marocain Badou Zaki qui lui a transmis cette méthode lorsqu'il évoluait au Wydad Casablanca.
Bounou a expliqué que Zaki lui avait enseigné cette technique à l'époque où il jouait au Wydad : « Quand je jouais au Wydad, c'est Badou Zaki qui m'a appris cette méthode pour arrêter les penalties, et tout le mérite lui revient. »
Le gardien d'Al-Hilal s'est exprimé après avoir été décisif pendant la rencontre : il a repoussé un penalty tiré par Youssef Amrou, avant de parvenir à écarter le ballon sur le rebond, privant ainsi le Niger de la réduction du score et préservant l'avance du Maroc.
Bounou a précisé qu'il avait gardé en tête depuis des années le conseil reçu de Zaki, mais qu'il n'avait commencé à l'appliquer que récemment, après avoir décidé de renouer avec la technique apprise à ses débuts au Wydad.
Une légende marocaine du poste de gardien
Badou Zaki est considéré comme l'un des plus grands gardiens de l'histoire du football marocain et africain. Il a conduit sa sélection à un exploit historique lors de la Coupe du monde 1986 au Mexique, où le Maroc est devenu la première sélection africaine à atteindre les huitièmes de finale de la compétition.
Zaki a remporté le Ballon d'or africain la même année et a également marqué de son empreinte les pelouses espagnoles lors de son passage au Real Majorque, de 1986 à 1992. Il y a décroché le trophée Zamora du meilleur gardien de Liga lors de la saison 1988-1989, avant d'atteindre la finale de la Coupe du Roi en 1991.
Zaki a ensuite poursuivi sa carrière sur le banc et a mené la sélection marocaine en finale de la Coupe d'Afrique des nations en 2004, restant l'un des grands noms de l'histoire du football marocain.
Bounou fête sa centième sélection avec le Maroc
La rencontre face au Niger avait une saveur particulière pour Bounou, qui disputait son 100e match international sous le maillot marocain. Le gardien a célébré cette étape après la rencontre, en remerciant les supporters venus le soutenir à Casablanca.
La ville occupe une place à part dans la carrière de Bounou, qui a débuté chez les professionnels au Wydad Casablanca avant de rejoindre l'Espagne en 2012. Il y a porté les couleurs de l'Atlético de Madrid, du Real Saragosse, de Gérone et du FC Séville, avec lequel il a vécu ses plus grands succès européens, avant de s'engager avec le club saoudien d'Al-Hilal.
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Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
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Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.