Une légende italienne s’interroge : « Je ne comprends pas comment Manchester United a pu se séparer de ce joueur. »

Marco Materazzi, légende du football italien, a critiqué la décision de Manchester United de céder un de ses joueurs pour une indemnité qu’il estime symbolique au vu de son niveau actuel.

« Scott McTominay est un joueur incroyable, je ne comprends pas comment Manchester United a pu le vendre pratiquement pour rien à Naples », a déclaré Materazzi dans des propos rapportés par le journal Sport.

Et d’ajouter : « À mon avis, la valeur de McTominay se situe entre 60 et 70 millions d’euros, voire plus. »

« J'adore Scott McTominay, a-t-il poursuivi. Lorsqu'il a fait ses débuts à Manchester United, alors qu'il était encore très jeune, j'ai ri et j'ai dit à mon fils qu'à 18 ou 19 ans il deviendrait l'un des meilleurs joueurs du monde, et aujourd'hui, il figure effectivement parmi l'élite. »

Et de conclure : « Son départ pour 30 millions d’euros en 2024 est l’une des plus grosses erreurs récentes de la direction des Red Devils. »



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Depuis son arrivée à Naples, le milieu de terrain a livré des performances de haut niveau et a contribué au sacre des Partenopei dès sa première saison en Serie A.

McTominay a été sacré meilleur joueur de Serie A et figure parmi les nommés pour le Ballon d’Or, grâce à ses contributions offensives et à son engagement total sur le terrain.

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