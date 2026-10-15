Les espoirs de Gianni Infantino d'être réélu à la présidence de la Fédération internationale de football (FIFA) sont menacés par l'apparition d'un candidat mystère de dernière minute.

Deux personnalités de premier plan ont révélé au quotidien britannique « Telegraph Sport » que des manœuvres secrètes étaient en cours en coulisses en Europe afin de présenter un adversaire crédible avant la date limite de dépôt des candidatures, fixée au 18 novembre prochain.

Selon le journal britannique, le nom est gardé dans le plus grand secret afin de maintenir dans l'embarras la « machine FIFA » d'Infantino à l'approche de l'échéance du mois prochain, avant les élections de mars 2027.

Alors qu'Infantino entrait ce jeudi dans une réunion décisive avec le Conseil de la FIFA – la première depuis la polémique entourant son projet de vendre des parts de la Coupe du monde à des investisseurs, ainsi que le scandale Folarin Balogun, l'attaquant des États-Unis –, certains présents dans la salle ont insisté sur le fait que l'Italo-Suisse pourrait finalement être évincé.

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La position d'Infantino, auparavant jugée inattaquable, puisqu'environ 200 des 211 fédérations membres de la FIFA avaient soutenu sa réélection sans opposition avant la Coupe du monde, est apparue fragile pour la première fois après que son projet d'investissement privé a provoqué une colère mondiale.

Mais depuis, les opposants potentiels ont reculé, et Infantino s'est empressé de renforcer sa base en Afrique et de rassembler des soutiens auprès d'autres instances nationales.

Le principal rival a annoncé qu'il ne souhaitait pas se lancer dans la bataille : Victor Montagliani, président de la Concacaf, l'instance dirigeante du football en Amérique du Nord, en Amérique centrale et dans les Caraïbes, bien qu'il ait été le premier choix de nombreux adversaires européens d'Infantino, se concentre désormais sur sa réélection à la tête de sa propre confédération.

Le Qatarien Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain, et Lise Klaveness, présidente de la Fédération norvégienne de football et l'une des plus virulentes critiques d'Infantino, ont également écarté toute candidature.

Le cheikh Salman ben Ibrahim Al Khalifa, président de la Confédération asiatique de football, le prince Ali ben Al-Hussein de Jordanie, Arsène Wenger, ancien entraîneur d'Arsenal et actuel directeur du développement du football à la FIFA, et Michele Kang, propriétaire de l'Olympique Lyonnais ainsi que des clubs féminins des London City Lionesses et du Washington Spirit, ont rejoint la liste des prétendants.

Certains, de leur côté, verraient bien le Portugais Luís Figo, légende du Real Madrid, qui avait publiquement appelé à la démission d'Infantino en août dernier.

Mais ceux qui œuvrent en coulisses pour rassembler des soutiens autour du candidat rival restent muets sur l'identité de cette personnalité « fédératrice » qu'ils ont en tête.

Interrogée sur l'identité de cette personnalité, une source a déclaré au quotidien britannique : « Les risques sont bien trop élevés. »

Infantino, qui brigue un quatrième et dernier mandat, doit encore franchir d'autres obstacles. Les relations avec l'Union des associations européennes de football (UEFA) sont extrêmement tendues, l'instance préparant toujours des démarches juridiques et réclamant l'accès à des preuves et des documents destinés à être utilisés dans les procédures engagées contre le président en difficulté en Suisse.

Infantino avait un jour promis d'assainir la FIFA après la controverse soulevée autour de son prédécesseur Sepp Blatter, et il avait été membre d'une commission de réforme ayant établi des règles obligeant la FIFA à publier les salaires, primes et indemnités de ses dirigeants.

Mais lorsqu'il est arrivé à sa réunion de Zurich cette semaine – sur fond d'accusations selon lesquelles il n'aurait pas correctement déclaré un « second salaire » de 1,3 million de livres sterling –, ses rivaux restaient déterminés à mener une nouvelle opération de nettoyage, en commençant par son départ de la présidence.