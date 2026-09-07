Les décisions des grands clubs de Premier League se sont figées après qu'ils se sont retrouvés face à une opportunité historique et unique : signer une légende vivante du Real Madrid sans débourser le moindre euro.

Le site britannique TEAMtalk a confirmé que des intermédiaires ont proposé le légendaire arrière droit Dani Carvajal à Liverpool comme à Manchester City afin d'étudier la possibilité de le recruter en tant qu'agent libre, dans le cadre d'un transfert surprise vers la Premier League, précisant que le club de Fulham s'est lui aussi immiscé avec force dans les négociations.

Carvajal (34 ans) est devenu agent libre durant l'été en cours après son départ du Real Madrid, à l'issue de 13 années passées sous le maillot du club merengue depuis son retour du Bayer Leverkusen en 2013, mettant ainsi un terme à une carrière légendaire au Santiago Bernabéu, au cours de laquelle il a remporté 26 titres majeurs, dont 6 Ligues des champions, s'imposant comme l'un des meilleurs arrières droits de sa génération et l'un des piliers de la sélection espagnole.

Le rapport a précisé que Carvajal a mené des discussions avec de nombreux clubs espagnols depuis qu'il est disponible, et que le championnat américain, la Saudi Pro League ainsi que d'autres clubs européens ont également manifesté leur intérêt pour l'enrôler. Toutefois, l'international espagnol tient à continuer d'évoluer au plus haut niveau et étudie sérieusement ses options, à la recherche de l'opportunité adéquate et non d'une simple fin de carrière.

L'intérêt de Fulham semble être le plus sérieux à ce jour, dans la mesure où son transfert vers le stade de Craven Cottage pourrait réunir de nouveau Carvajal avec son ancien entraîneur au Real Madrid, Álvaro Arbeloa, qui dirige actuellement le club londonien et connaît bien le défenseur depuis la période où ils ont travaillé ensemble à Madrid, ce qui pourrait donner l'avantage à Fulham.

Dans le même temps, la disponibilité d'un joueur de l'expérience de Carvajal, doté d'une personnalité de leader, en fait une option très séduisante pour les clubs cherchant à renforcer leurs rangs sans payer d'indemnité de transfert, ce qui a poussé les intermédiaires à le proposer également à Liverpool et Manchester City, où les deux géants pourraient avoir besoin de renforcer le poste d'arrière avec une grande expérience lors de la prochaine étape.

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Des sources de TEAMtalk ont confirmé que Liverpool et City étudient sérieusement la proposition, mais qu'ils n'ont pas encore annoncé d'engagement officiel dans l'opération, et que le simple fait que Carvajal leur ait été proposé témoigne de l'ampleur de l'intérêt suscité par le recrutement de la légende madrilène, alors qu'il subsiste un fort intérêt en dehors de l'Angleterre, ce qui signifie que Carvajal dispose d'un certain nombre de destinations possibles avant de prendre sa décision finale.