Une légende du Real Madrid entraîneur d'un club de quatrième division !

Le club brésilien de North Esporte, qui évolue en quatrième division, a annoncé la nomination de l'Espagnol Michel Salgado comme entraîneur de l'équipe à partir de la saison 2027, sa première expérience à la tête d'un staff technique depuis qu'il a mis un terme à sa carrière de footballeur.

Le club, basé dans la ville de Montes Claros, dans l'État du Minas Gerais, a déclaré dans un communiqué publié sur ses comptes officiels : « Bienvenue. Michel Salgado est le nouvel entraîneur de North pour la saison 2027 », affirmant que l'équipe bénéficiera de l'expérience, du leadership et de l'esprit de compétition de l'ancien latéral espagnol.

Âgé de 50 ans, Salgado prendra les rênes de North pour succéder au Brésilien Kléberson, ancien international brésilien et champion du monde 2002, qui a dirigé l'équipe jusqu'à ce mois-ci.

Salgado, qui s'est exprimé en portugais dans une vidéo diffusée par le club depuis Dubaï, a fait part de son enthousiasme pour cette nouvelle aventure, déclarant : « J'aime les défis, j'ai hâte de me rendre au Brésil et je suis prêt à obtenir de grands résultats », avant d'apparaître dans la vidéo en train de signer son contrat aux côtés du président du club, Victor Oliveira.

North se prépare à disputer une saison exceptionnelle en 2027, après avoir remporté cette année le titre de la Copa Troféu Independente, ce qui lui a permis de décrocher sa place dans le Campeonato Brasileiro de quatrième division et en Coupe du Brésil, pour sa première participation aux compétitions nationales.

Le club North Esporte a été fondé en 2022 et a remporté le titre de deuxième division du championnat régional du Minas Gerais en 2025, avant de participer pour la première fois cette année à la première division du Campeonato Mineiro.

Salgado vit de son côté sa première véritable expérience en tant qu'entraîneur, ses expériences précédentes sur les bancs de touche s'étant limitées à un poste d'adjoint de Javier Aguirre au sein du staff technique de la sélection égyptienne entre 2018 et 2019, ainsi qu'à un rôle d'entraîneur par intérim du club chypriote de Paphos.

Salgado devrait arriver au Brésil en novembre prochain pour entamer les préparatifs de la nouvelle saison avec North.

Salgado possède un riche parcours sous le maillot du Real Madrid, dont il a défendu les couleurs pendant 10 saisons entre 1999 et 2009, disputant 371 matches au cours desquels il a remporté 11 titres, dont deux en Ligue des champions et quatre en championnat d'Espagne, ainsi que 3 Supercoupes d'Espagne, une Supercoupe d'Europe et une Coupe intercontinentale.

Salgado a par ailleurs disputé 53 matches internationaux avec la sélection espagnole et a participé à la Coupe du monde 2006 et à l'Euro 2000, avant d'entamer aujourd'hui un nouveau chapitre de sa carrière sur les bancs de touche.